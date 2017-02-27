пересичный у НБУ вообще ничего не может купить )))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 сер, 2019 08:27
пересичный у НБУ вообще ничего не может купить )))
Живите своим умом!
Додано: Сер 07 сер, 2019 08:29
freeze
ну это уже давно не секрет, 80% внутренней добычи золота в рашке скупает ЦБ
Вот официальные данные ЦБ РФ по остаткам в ЗВР в разрезе в том числе и по золоту.
Из 518 млрд , золота на 100 млрд . С 2014 остатки выросли в 2 раза.
Живите своим умом!
Додано: Сер 07 сер, 2019 08:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 07 сер, 2019 09:01
freeze
В этом году еще и Польша купила в свои резервы 100 тонн золота.
Живите своим умом!
Додано: Сер 07 сер, 2019 09:15
Додано: Сер 07 сер, 2019 09:18
Кардіограма ліквідності ранок
Вітаюсь совсіма.
Коррахунки - 40 860,20(44 274,44 − 3 414,24(− 737,34)) млн.
Овернайти дебет 15% - 20 243(18 387 + 1 856(+ 2 927)) млн.
Овернайти кредит 19% - 88,3 (87,8 + 0,5(+ 0,7)) млн.
Загальна ліквідність 40 860,20 + 20 243 - 88,3 = 61 014,90 (62 573,64 - 1 558,74(+ 2 188,96)) млн. гривень.
І коррахунки і загальна ліквідність сьогодні впали.
Гроші на коррахунках бездіяльні. Лепше тримати хоча б на дебіті овернайта під 15 відсотків річних! Овернайти знову добряче виросли .
Не дивлячись на те що сьогодні розраховуватись за вчорашній аукціон розміщення первинних ОВДП (залучили 2,7 млрд.грн ), ліквідність таки підсушили, бо сьогодні погашення 5 889 890 000 грн. ОВДП
, яке має призвести до сбільшення грошей на коррахунках.
Додано
НБУ вчора купив на 434,01 млн. грн. валюти, десь на 17 млн. долярів, додавши ліквідності, та інші чинники забрали -1 992,75 млн. З них казначейство забрало -1103,23 млн., та додали готівки в оббігу, забравши з коррахунків -866,34 млн. грн.
Коррахунки ще нижчі за розміри нормативів, загальна ліквідність нижче середньої за рік, та також трохи впала. Ліквідності замало для росту курсу валюти.
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 07 сер, 2019 10:04, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 07 сер, 2019 09:36
Я покупал). 25,52 - 25,68 в нашей деревне.
Дурень думкою багатіє
Додано: Сер 07 сер, 2019 09:52
GDP per capital, увесь світ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Очень Добренький Денек.
Всем Удачи и Здоровья.
Запорожье ...25.55 --25,72
Хорошего настроения.
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