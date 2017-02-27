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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1727172817291730>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 264
вище 25.65
51%
135
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
18
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
19%
49
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 08:27

  Den написав:zzzzzz Возможно .... Просто НБУ не игрок и у него не купишь и не продашь :) Так что просто для информации ...

пересичный у НБУ вообще ничего не может купить )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 08:29

freeze
ну это уже давно не секрет, 80% внутренней добычи золота в рашке скупает ЦБ

Вот официальные данные ЦБ РФ по остаткам в ЗВР в разрезе в том числе и по золоту.
Из 518 млрд , золота на 100 млрд . С 2014 остатки выросли в 2 раза.

https://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 08:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://minfin.com.ua/2019/08/07/38658835/ шутка года) и Вы думаете, что эта "мадам" прийдёт???тогда я вам сочувствую....
greenback1996
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 09:01

freeze

В этом году еще и Польша купила в свои резервы 100 тонн золота.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 09:15

  zzzzzz написав:
  Den написав:zzzzzz Возможно .... Просто НБУ не игрок и у него не купишь и не продашь :) Так что просто для информации ...

пересичный у НБУ вообще ничего не может купить )))


Ну почему ничего?
Инвестиционные монеты может.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 09:18

Кардіограма ліквідності ранок


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 40 860,20(44 274,44 − 3 414,24(− 737,34)) млн.
Овернайти дебет 15% - 20 243(18 387 + 1 856(+ 2 927)) млн.
Овернайти кредит 19% - 88,3 (87,8 + 0,5(+ 0,7)) млн.

Загальна ліквідність 40 860,20 + 20 243 - 88,3 = 61 014,90 (62 573,64 - 1 558,74(+ 2 188,96)) млн. гривень.

І коррахунки і загальна ліквідність сьогодні впали.

Гроші на коррахунках бездіяльні. Лепше тримати хоча б на дебіті овернайта під 15 відсотків річних! Овернайти знову добряче виросли .

Не дивлячись на те що сьогодні розраховуватись за вчорашній аукціон розміщення первинних ОВДП (залучили 2,7 млрд.грн ), ліквідність таки підсушили, бо сьогодні погашення 5 889 890 000 грн. ОВДП
http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2019-08-07
, яке має призвести до сбільшення грошей на коррахунках.

Додано :!:
НБУ вчора купив на 434,01 млн. грн. валюти, десь на 17 млн. долярів, додавши ліквідності, та інші чинники забрали -1 992,75 млн. З них казначейство забрало -1103,23 млн., та додали готівки в оббігу, забравши з коррахунків -866,34 млн. грн.

Коррахунки ще нижчі за розміри нормативів, загальна ліквідність нижче середньої за рік, та також трохи впала. Ліквідності замало для росту курсу валюти.

https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 07 сер, 2019 10:04, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 09:36

  zzzzzz написав:
  Den написав:zzzzzz Возможно .... Просто НБУ не игрок и у него не купишь и не продашь :) Так что просто для информации ...

пересичный у НБУ вообще ничего не может купить )))

Я покупал). 25,52 - 25,68 в нашей деревне.
Дурень думкою багатіє
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GDP per capital, увесь світ

https://ourworldindata.org/uploads/2019 ... higher.png
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Кор счета 40,8 млрд ( -3,6 млрд )
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Очень Добренький Денек.
Всем Удачи и Здоровья.

Запорожье ...25.55 --25,72

Хорошего настроения.
холява
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