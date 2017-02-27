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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1727172817291730

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 264
вище 25.65
51%
135
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
18
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
19%
49
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернiвцi 25.45 -25.57
витя
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:36

Сегодня будет погашение 6 месячных ОВГЗ
продавали эти ОВГЗ весь февраль, но основная продажа была 9 апреля , общая сумма 5,9 млрд. Нерезов в этом выпуске очень много , примерно 3,5 млрд.
Вопрос, они пойдут на вторичку, или предпочтут на выход.

Все понятно станет завтра когда мы увидим или падение остатков на счетах нерезов, или его не будет ( они перейдут в другие овгз )
Может быть конечно вариант что остатки упадут, но деньги будут лежать до следующего аукциона 13 августа

Посмотрел календарь погашений. Кстати могут эти деньги пролежать и до следующего аукциона. 14 августа будет очень маленькое погашение всего 0,8 млрд грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:03

  zzzzzz написав:Сегодня будет погашение 6 месячных ОВГЗ
продавали эти ОВГЗ весь февраль, но основная продажа была 9 апреля , общая сумма 5,9 млрд. Нерезов в этом выпуске очень много , примерно 3,5 млрд.
Вопрос, они пойдут на вторичку, или предпочтут на выход.

Мене це питання вже давно хвилює)
Але думаю підуть на вторинний, тоді можна буде зробити прогноз на наступну виплату, 21-го здається.
twin
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:07

  twin написав:
  zzzzzz написав:Сегодня будет погашение 6 месячных ОВГЗ
продавали эти ОВГЗ весь февраль, но основная продажа была 9 апреля , общая сумма 5,9 млрд. Нерезов в этом выпуске очень много , примерно 3,5 млрд.
Вопрос, они пойдут на вторичку, или предпочтут на выход.

Мене це питання вже давно хвилює)
Але думаю підуть на вторинний, тоді можна буде зробити прогноз на наступну виплату, 21-го здається.


Да, будет любопытно. Деньги от погашения заходят в 11-12 часов дня, но не позднее 15:00. На межбанк если я не ошибаюсь эти деньги могут попасть только завтра.Одновременно завтра мы увидим изменение остатков на счетах нерезов.
Общее падение остатков ОВГЗ будет 3,2 млрд.
Живите своим умом!
zzzzzz
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