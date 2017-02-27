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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чернiвцi 25.45 -25.57
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:36
Сегодня будет погашение 6 месячных ОВГЗ
продавали эти ОВГЗ весь февраль, но основная продажа была 9 апреля , общая сумма 5,9 млрд. Нерезов в этом выпуске очень много , примерно 3,5 млрд.
Вопрос, они пойдут на вторичку, или предпочтут на выход.
Все понятно станет завтра когда мы увидим или падение остатков на счетах нерезов, или его не будет ( они перейдут в другие овгз )
Может быть конечно вариант что остатки упадут, но деньги будут лежать до следующего аукциона 13 августа
Посмотрел календарь погашений. Кстати могут эти деньги пролежать и до следующего аукциона. 14 августа будет очень маленькое погашение всего 0,8 млрд грн
Живите своим умом!
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:03
Мене це питання вже давно хвилює)
Але думаю підуть на вторинний, тоді можна буде зробити прогноз на наступну виплату, 21-го здається.
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:07
Да, будет любопытно. Деньги от погашения заходят в 11-12 часов дня, но не позднее 15:00. На межбанк если я не ошибаюсь эти деньги могут попасть только завтра.Одновременно завтра мы увидим изменение остатков на счетах нерезов.
Общее падение остатков ОВГЗ будет 3,2 млрд.
Живите своим умом!
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