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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1728172917301731>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 265
вище 25.65
51%
135
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
49
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернiвцi 25.45 -25.57
витя
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:36

Сегодня будет погашение 6 месячных ОВГЗ
продавали эти ОВГЗ весь февраль, но основная продажа была 9 апреля , общая сумма 5,9 млрд. Нерезов в этом выпуске очень много , примерно 3,5 млрд.
Вопрос, они пойдут на вторичку, или предпочтут на выход.

Все понятно станет завтра когда мы увидим или падение остатков на счетах нерезов, или его не будет ( они перейдут в другие овгз )
Может быть конечно вариант что остатки упадут, но деньги будут лежать до следующего аукциона 13 августа

Посмотрел календарь погашений. Кстати могут эти деньги пролежать и до следующего аукциона. 14 августа будет очень маленькое погашение всего 0,8 млрд грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:03

  zzzzzz написав:Сегодня будет погашение 6 месячных ОВГЗ
продавали эти ОВГЗ весь февраль, но основная продажа была 9 апреля , общая сумма 5,9 млрд. Нерезов в этом выпуске очень много , примерно 3,5 млрд.
Вопрос, они пойдут на вторичку, или предпочтут на выход.

Мене це питання вже давно хвилює)
Але думаю підуть на вторинний, тоді можна буде зробити прогноз на наступну виплату, 21-го здається.
twin
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:07

  twin написав:
  zzzzzz написав:Сегодня будет погашение 6 месячных ОВГЗ
продавали эти ОВГЗ весь февраль, но основная продажа была 9 апреля , общая сумма 5,9 млрд. Нерезов в этом выпуске очень много , примерно 3,5 млрд.
Вопрос, они пойдут на вторичку, или предпочтут на выход.

Мене це питання вже давно хвилює)
Але думаю підуть на вторинний, тоді можна буде зробити прогноз на наступну виплату, 21-го здається.


Да, будет любопытно. Деньги от погашения заходят в 11-12 часов дня, но не позднее 15:00. На межбанк если я не ошибаюсь эти деньги могут попасть только завтра.Одновременно завтра мы увидим изменение остатков на счетах нерезов.
Общее падение остатков ОВГЗ будет 3,2 млрд.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:19

  zzzzzz написав:...
Посмотрел календарь погашений. Кстати могут эти деньги пролежать и до следующего аукциона. 14 августа будет очень маленькое погашение всего 0,8 млрд грн



Трошки не так, ви не враховуєте погашення 1/10 частини цього UA4000186159 випуску. Та загалом, воно картини не змінює. Всього погашення десь на 0,9 млрд. гривень. Для заміщення новими ОВДП дійсно малувато.

А от ліквідності нальють таки на 2,5 млрд. за рахунок обслуговування. Ще й долярами дадуть 10 491 390 по виплатах купонів.

http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2019-08-14

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:20

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
07.08.2019 2544,3914
Гривна укрепилась на 15 копеек.
Открылись чуть ниже вчерашнего закрытия и сразу начали очень плавное снижение. За 1.5 часа с перекурами прошли 4 копейки. Отрыв от вчерашнего закрытия составил 10 копеек. Активная фаза торгов началась, по всей видимости, около 11, что принято считать нормальным. Около 12 сделали шажок вверх.
НБУ вчера выкупил около 17 млн.
В сокращении коррсчетов поучаствовали все, что-то значимое выделить трудно.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
05.08.2019
Усього, млн дол. США 385.2
Даже на локальном курсовом пике в понедельник обороты остались достаточно высокими. Это чистый рынок, без участия регулятора.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:24

  zzzzzz написав:
  twin написав:
  zzzzzz написав:Сегодня будет погашение 6 месячных ОВГЗ
продавали эти ОВГЗ весь февраль, но основная продажа была 9 апреля , общая сумма 5,9 млрд. Нерезов в этом выпуске очень много , примерно 3,5 млрд.
Вопрос, они пойдут на вторичку, или предпочтут на выход.

Мене це питання вже давно хвилює)
Але думаю підуть на вторинний, тоді можна буде зробити прогноз на наступну виплату, 21-го здається.


Да, будет любопытно. Деньги от погашения заходят в 11-12 часов дня, но не позднее 15:00. На межбанк если я не ошибаюсь эти деньги могут попасть только завтра.Одновременно завтра мы увидим изменение остатков на счетах нерезов.
Общее падение остатков ОВГЗ будет 3,2 млрд.



Падіння буде більше, бо гривня кріпчає! Перерахунок валютних позначиться!

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:43

s0v7a
Про падение остатков ,я я имел ввиду только по гривневым ОВГЗ
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:49

  s0v7a написав:
  zzzzzz написав:...
Посмотрел календарь погашений. Кстати могут эти деньги пролежать и до следующего аукциона. 14 августа будет очень маленькое погашение всего 0,8 млрд грн



Трошки не так, ви не враховуєте погашення 1/10 частини цього UA4000186159 випуску. Та загалом, воно картини не змінює. Всього погашення десь на 0,9 млрд. гривень. Для заміщення новими ОВДП дійсно малувато.

А от ліквідності нальють таки на 2,5 млрд. за рахунок обслуговування. Ще й долярами дадуть 10 491 390 по виплатах купонів.

http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2019-08-14

ВО
Хай щастить!


Да, но там ликвидность всем будут наливать, и банкам в том.числе.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 12:00

zzzzzz

А я і не знав, що ви тільки за іноземців турбуєтесь :shock:

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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