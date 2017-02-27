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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1728172917301731

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 265
вище 25.65
51%
135
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
49
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 12:04

  zzzzzz написав:s0v7a
Про падение остатков ,я я имел ввиду только по гривневым ОВГЗ


Гривньові...

А ви знали, що по валютним, ще й завтра трохи долярів 2 810 500 по купонах дадуть?
http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2019-08-08

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 12:21

Короче, рынка нет. специально под погашение взяли сбили курс, чтоб на минимуме отовариться. Сейчас отоварятся и полетим на 27.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 12:21

  s0v7a написав:zzzzzz

А я і не знав, що ви тільки за іноземців турбуєтесь :shock:

ВО


Это вы тут решили блеснуть остроумием типо, поднять собственное "эго" на форуме за счет своего остроумия ?

Браво-браво, бурные аплодисменты, шквал эмоций, волна оваций. Может вам в 95-й квартал податься в авторский коллектив. Будете всех поражать своими искрометными шутками.

Советую еще больший шрифт для своих постов выбрать,что-бы уж точно никто не пропустил ваших шуток. Можно еще капслок использовать, ну что-бы уже наверняка!!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 12:28

Откашлять 9% Бене в карман со всего нажитого непосильным трудом готовы?
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... y-amnistii
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 12:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:Откашлять 9% Бене в карман со всего нажитого непосильным трудом готовы?
даже десятину святую,он же Свят! а тут есть трудяги?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 12:33

  hxbbgaf написав:Откашлять 9% Бене в карман со всего нажитого непосильным трудом готовы?
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... y-amnistii

А шО у вас миллиарды или миллиноы прихватизированого/отжатого имеются?!
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 12:33

  zzzzzz написав:
  s0v7a написав:zzzzzz

А я і не знав, що ви тільки за іноземців турбуєтесь :shock:

ВО


Это вы тут решили блеснуть остроумием типо, поднять собственное "эго" на форуме за счет своего остроумия ?

Браво-браво, бурные аплодисменты, шквал эмоций, волна оваций. Может вам в 95-й квартал податься в авторский коллектив. Будете всех поражать своими искрометными шутками.

Советую еще больший шрифт для своих постов выбрать,что-бы уж точно никто не пропустил ваших шуток. Можно еще капслок использовать, ну что-бы уже наверняка!!


За поздоровлення дякую :)

Все інше обговорене ще з Дядьком Сашком, та обусловлене моїм загубленим зором!

І в мене давно є підозра, що ви жіночка з Мінфіну. Ну дуже ви полохливі.
Така собі анті Оксана-Анаксо. То чоловік прикидався жінкою, а ви боїтесь не визнання у жіночому вигляді, та надаєте собі чоловічого образу.

Вибачте, може я і помиляюсь, но такою ви мені здаєтесь.

Хай щастить!

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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