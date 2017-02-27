Гривньові...
А ви знали, що по валютним, ще й завтра трохи долярів 2 810 500 по купонах дадуть?
ВО
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 сер, 2019 12:04
Гривньові...
А ви знали, що по валютним, ще й завтра трохи долярів 2 810 500 по купонах дадуть?
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 07 сер, 2019 12:21
Короче, рынка нет. специально под погашение взяли сбили курс, чтоб на минимуме отовариться. Сейчас отоварятся и полетим на 27.
Додано: Сер 07 сер, 2019 12:21
Это вы тут решили блеснуть остроумием типо, поднять собственное "эго" на форуме за счет своего остроумия ?
Браво-браво, бурные аплодисменты, шквал эмоций, волна оваций. Может вам в 95-й квартал податься в авторский коллектив. Будете всех поражать своими искрометными шутками.
Советую еще больший шрифт для своих постов выбрать,что-бы уж точно никто не пропустил ваших шуток. Можно еще капслок использовать, ну что-бы уже наверняка!!
Живите своим умом!
Додано: Сер 07 сер, 2019 12:28
Откашлять 9% Бене в карман со всего нажитого непосильным трудом готовы?
Додано: Сер 07 сер, 2019 12:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
даже десятину святую,он же Свят! а тут есть трудяги?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 07 сер, 2019 12:33
А шО у вас миллиарды или миллиноы прихватизированого/отжатого имеются?!
Додано: Сер 07 сер, 2019 12:33
За поздоровлення дякую
Все інше обговорене ще з Дядьком Сашком, та обусловлене моїм загубленим зором!
І в мене давно є підозра, що ви жіночка з Мінфіну. Ну дуже ви полохливі.
Така собі анті Оксана-Анаксо. То чоловік прикидався жінкою, а ви боїтесь не визнання у жіночому вигляді, та надаєте собі чоловічого образу.
Вибачте, може я і помиляюсь, но такою ви мені здаєтесь.
Хай щастить!
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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