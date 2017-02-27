Додано: Сер 07 сер, 2019 13:13



Моя корзіна на зараз:

Планую

UAH - 44.92%, HAU - 15%, USD - 15%, EUR - 15%, GBP - 5%, CHF - 5%, зʼявилось трохи AUD - 0.08%



Маю на сьогодні

UAH - 32,72%, HAU - 21,28%, USD - 17,79%, EUR - 18,38%, GBP - 4,50%, CHF - 5,19%, AUD - 0,14%



Від рубля позбавився коли почалась війна.



ВО



СерРічна:

- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.