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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 сер, 2019 12:56
Investor_33 написав: s0v7a написав:zzzzzz
А я і не знав, що ви тільки за іноземців турбуєтесь
ВО
Він турбується за свій карман і пробує вирахувати коли закінчаться вливання нерезів і хоч трохи ослабне гривня щоби злити вічнозелений..!)
Ну що, багато хто злив по 25.80??)
З.І. В квартал не планую йти)
Вас так тревожит мой карман ? Следите за своими карманами.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 07 сер, 2019 12:58
Мизантрóп
Що ж, я вже передчасно вибачився.
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 13:08
zzzzzz написав:
Він турбується за свій карман і пробує вирахувати коли закінчаться вливання нерезів і хоч трохи ослабне гривня щоби злити вічнозелений..!)
Ну що, багато хто злив по 25.80??)
З.І. В квартал не планую йти)
Вас так тревожит мой карман ? Следите за своими карманами.[/quote]
Ну, человек уже озолотился на предыдущей идее
- теперь уверовал в новое. Так и жизнь скоротает
. В целом идеи то правильные, но с временем маленько промахивается.
Зы. Очень жаль что нет комментов Половинкина
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lrs7719
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Додано: Сер 07 сер, 2019 13:09
zzzzzz написав: s0v7a написав:
Все інше обговорене ще з Дядьком Сашком, та обусловлене моїм загубленим зором!
Парадокс, мои посты написанные обычным шрифтом, не выделенные цветом, без курсива, вы видите, а свои посты вы выделяете что-бы кто видел ? Вы сами их видели ? - Так это вообще уже глубокая стадия рассторойства.
Есть много гитик друг Горацио на свете, что и не снились нашим зюзючкам...
А в файерфоксі можно масштабувати літери на сторінках, щоб ваши приписи я міг дочитати.
Ну точно ж жіночка. Ну, останнє слово ж має бути за нею ...
ВО
PS
Так, я вже зупиняюсь, бо то вже э недотепним для цього форуму. Не треба сперечатись з чорним Булгаківським котом, бо в мене є ще і така фобія! Мяу...
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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s0v7a
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Додано: Сер 07 сер, 2019 13:13
Моя корзіна на зараз:
Планую
UAH - 44.92%, HAU - 15%, USD - 15%, EUR - 15%, GBP - 5%, CHF - 5%, зʼявилось трохи AUD - 0.08%
Маю на сьогодні
UAH - 32,72%, HAU - 21,28%, USD - 17,79%, EUR - 18,38%, GBP - 4,50%, CHF - 5,19%, AUD - 0,14%
Від рубля позбавився коли почалась війна.
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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s0v7a
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Додано: Сер 07 сер, 2019 13:14
lrs7719 написав:
Ну, человек уже озолотился на предыдущей идее - теперь уверовал в новое. Так и жизнь скоротает . В целом идеи то правильные, но с временем маленько промахивается. Зы. Очень жаль что нет комментов Половинкина
ЭЭЭЭ как подгорать начало)))
Не "озолотился", да и нету у меня таких целей! "Курочка по зернышку" как говорится... Да и что Вам не нравится в моей прошлой идее? Вы уж точно не промахиваетесь
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Investor_33
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Додано: Сер 07 сер, 2019 13:17
zzzzzz
Такие , ДВА неординарных человека , такие знания , кладези ума !!!
...переругиваетесь из-за мелочей.
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холява
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Додано: Сер 07 сер, 2019 13:28
холява написав:zzzzzz
Такие , ДВА неординарных человека , такие знания , кладези ума !!!
...переругиваетесь из-за мелочей.
просто они не знакомы лично
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Сер 07 сер, 2019 13:42
Мизантрóп написав: холява написав:zzzzzz
Такие , ДВА неординарных человека , такие знания , кладези ума !!!
...переругиваетесь из-за мелочей.
просто они не знакомы лично
Так и мы не знакомы лично, но тем не мене всегда есть взаимопонимание.))
Живите своим умом!
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Додано: Сер 07 сер, 2019 13:44
Investor_33 написав: lrs7719 написав:
Ну, человек уже озолотился на предыдущей идее - теперь уверовал в новое. Так и жизнь скоротает . В целом идеи то правильные, но с временем маленько промахивается. Зы. Очень жаль что нет комментов Половинкина
ЭЭЭЭ как подгорать начало)))
Не "озолотился", да и нету у меня таких целей! "Курочка по зернышку" как говорится... Да и что Вам не нравится в моей прошлой идее? Вы уж точно не промахиваетесь
А в чем была бизнес идея?
Живите своим умом!
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