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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Alex2007
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Додано: Сер 07 сер, 2019 13:51
Друзья, предлагаю к Вашему вниманию мнение от нашего эксперта
Курс растет. Чего ожидать в августе 2019?
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Ірина_
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Додано: Сер 07 сер, 2019 13:53
zzzzzz написав: Investor_33 написав: lrs7719 написав:
Ну, человек уже озолотился на предыдущей идее - теперь уверовал в новое. Так и жизнь скоротает . В целом идеи то правильные, но с временем маленько промахивается. Зы. Очень жаль что нет комментов Половинкина
ЭЭЭЭ как подгорать начало)))
Не "озолотился", да и нету у меня таких целей! "Курочка по зернышку" как говорится... Да и что Вам не нравится в моей прошлой идее? Вы уж точно не промахиваетесь
А в чем была бизнес идея?
Купить аваля по 26.5 копеек и продать его по 3 цента. Ну или как минимум по 50 копов. Ну такая себе "курочка"
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lrs7719
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