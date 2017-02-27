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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 сер, 2019 13:17
zzzzzz
Такие , ДВА неординарных человека , такие знания , кладези ума !!!
...переругиваетесь из-за мелочей.
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холява
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Додано: Сер 07 сер, 2019 13:28
холява написав:zzzzzz
Такие , ДВА неординарных человека , такие знания , кладези ума !!!
...переругиваетесь из-за мелочей.
просто они не знакомы лично
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Сер 07 сер, 2019 13:42
Мизантрóп написав: холява написав:zzzzzz
Такие , ДВА неординарных человека , такие знания , кладези ума !!!
...переругиваетесь из-за мелочей.
просто они не знакомы лично
Так и мы не знакомы лично, но тем не мене всегда есть взаимопонимание.))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 07 сер, 2019 13:44
Investor_33 написав: lrs7719 написав:
Ну, человек уже озолотился на предыдущей идее - теперь уверовал в новое. Так и жизнь скоротает . В целом идеи то правильные, но с временем маленько промахивается. Зы. Очень жаль что нет комментов Половинкина
ЭЭЭЭ как подгорать начало)))
Не "озолотился", да и нету у меня таких целей! "Курочка по зернышку" как говорится... Да и что Вам не нравится в моей прошлой идее? Вы уж точно не промахиваетесь
А в чем была бизнес идея?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 07 сер, 2019 13:51
Друзья, предлагаю к Вашему вниманию мнение от нашего эксперта
Курс растет. Чего ожидать в августе 2019?
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Ірина_
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Додано: Сер 07 сер, 2019 13:53
zzzzzz написав: Investor_33 написав: lrs7719 написав:
Ну, человек уже озолотился на предыдущей идее - теперь уверовал в новое. Так и жизнь скоротает . В целом идеи то правильные, но с временем маленько промахивается. Зы. Очень жаль что нет комментов Половинкина
ЭЭЭЭ как подгорать начало)))
Не "озолотился", да и нету у меня таких целей! "Курочка по зернышку" как говорится... Да и что Вам не нравится в моей прошлой идее? Вы уж точно не промахиваетесь
А в чем была бизнес идея?
Купить аваля по 26.5 копеек и продать его по 3 цента. Ну или как минимум по 50 копов. Ну такая себе "курочка"
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lrs7719
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Додано: Сер 07 сер, 2019 14:15
Вот на этой ноте взаимопонимания закончим
zzzzzz написав: Мизантрóп написав: холява написав:zzzzzz
Такие , ДВА неординарных человека , такие знания , кладези ума !!!
...переругиваетесь из-за мелочей.
просто они не знакомы лично
Так и мы не знакомы лично, но тем не мене всегда есть взаимопонимание.))
С ув.
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Ірина_
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Додано: Сер 07 сер, 2019 14:28
Ірина_ написав:
Друзья, предлагаю к Вашему вниманию мнение от нашего эксперта
Курс растет. Чего ожидать в августе 2019?
Так уже ж снова падает.
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Zebra
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Додано: Сер 07 сер, 2019 14:31
Zebra написав: Ірина_ написав:
Друзья, предлагаю к Вашему вниманию мнение от нашего эксперта
Курс растет. Чего ожидать в августе 2019?
Так уже ж снова падает.
И такими темпами 25 пробьет
и это пройдет
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ЧИА
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