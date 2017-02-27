RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1730173117321733>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 265
вище 25.65
51%
135
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
49
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:17

zzzzzz

Такие , ДВА неординарных человека , такие знания , кладези ума !!!
...переругиваетесь из-за мелочей.
холява
2
 
Повідомлень: 2267
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1906 раз.
Подякували: 1762 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:28

  холява написав:zzzzzz

Такие , ДВА неординарных человека , такие знания , кладези ума !!!
...переругиваетесь из-за мелочей.

просто они не знакомы лично
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2784
З нами з: 03.12.14
Подякував: 350 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:42

  Мизантрóп написав:
  холява написав:zzzzzz

Такие , ДВА неординарных человека , такие знания , кладези ума !!!
...переругиваетесь из-за мелочей.

просто они не знакомы лично


Так и мы не знакомы лично, но тем не мене всегда есть взаимопонимание.))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34520
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3355 раз.
Подякували: 7064 раз.
 
Профіль
27
5
2
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:44

  Investor_33 написав:
  lrs7719 написав:Ну, человек уже озолотился на предыдущей идее - теперь уверовал в новое. Так и жизнь скоротает . В целом идеи то правильные, но с временем маленько промахивается. Зы. Очень жаль что нет комментов Половинкина

ЭЭЭЭ как подгорать начало)))
Не "озолотился", да и нету у меня таких целей! "Курочка по зернышку" как говорится... Да и что Вам не нравится в моей прошлой идее? Вы уж точно не промахиваетесь :lol:

А в чем была бизнес идея?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34520
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3355 раз.
Подякували: 7064 раз.
 
Профіль
27
5
2
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:49

  hxbbgaf написав:Короче, рынка нет. специально под погашение взяли сбили курс, чтоб на минимуме отовариться. Сейчас отоварятся и полетим на 27.


А чего только до 27 ? Раньше ж было до 30. :mrgreen: :roll:
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1505
З нами з: 11.10.16
Подякував: 773 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:51

Друзья, предлагаю к Вашему вниманию мнение от нашего эксперта
Курс растет. Чего ожидать в августе 2019?
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1168
З нами з: 14.09.13
Подякував: 225 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:53

  zzzzzz написав:
  Investor_33 написав:
  lrs7719 написав:Ну, человек уже озолотился на предыдущей идее - теперь уверовал в новое. Так и жизнь скоротает . В целом идеи то правильные, но с временем маленько промахивается. Зы. Очень жаль что нет комментов Половинкина

ЭЭЭЭ как подгорать начало)))
Не "озолотился", да и нету у меня таких целей! "Курочка по зернышку" как говорится... Да и что Вам не нравится в моей прошлой идее? Вы уж точно не промахиваетесь :lol:

А в чем была бизнес идея?


Купить аваля по 26.5 копеек и продать его по 3 цента. Ну или как минимум по 50 копов. Ну такая себе "курочка" :D
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1507
З нами з: 13.07.16
Подякував: 251 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 14:15

  zzzzzz написав:
  Мизантрóп написав:
  холява написав:zzzzzz

Такие , ДВА неординарных человека , такие знания , кладези ума !!!
...переругиваетесь из-за мелочей.

просто они не знакомы лично


Так и мы не знакомы лично, но тем не мене всегда есть взаимопонимание.))


Вот на этой ноте взаимопонимания закончим

С ув.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1168
З нами з: 14.09.13
Подякував: 225 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 14:28

  Ірина_ написав:Друзья, предлагаю к Вашему вниманию мнение от нашего эксперта
Курс растет. Чего ожидать в августе 2019?

Так уже ж снова падает.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7060
З нами з: 21.09.12
Подякував: 573 раз.
Подякували: 1033 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 14:31

  Zebra написав:
  Ірина_ написав:Друзья, предлагаю к Вашему вниманию мнение от нашего эксперта
Курс растет. Чего ожидать в августе 2019?

Так уже ж снова падает.

И такими темпами 25 пробьет
и это пройдет
ЧИА
 
Повідомлень: 494
З нами з: 25.12.16
Подякував: 70 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1730173117321733>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: greenback1996 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1, 2, 3, 4
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
32 1953
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2019 13:31
Surfer
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1545, 1546, 1547
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15460 1836448
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2019 00:02
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 666, 667, 668
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6674 1441144
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2019 10:53
maksimus silvestris

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74264)
07.08.2019 16:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.