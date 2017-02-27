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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1730173117321733

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 265
вище 25.65
51%
135
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
49
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 14:50

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 07.08.2019 08.08.2019
дата розрахунку 06.08.2019 07.08.2019
Долар США 2559,0328 2542,4348
После полудня гривна укрепилась еще на 2 копейки.
Предпринятая около 12 попытка остановиться оказалась безуспешной, и котировки продолжили столь же плавное, но уверенное снижение. К 15 преодолели еще 9 копеек. После этого падение ускорилось, но похоже, что это уже резвится Рыжик.
Характерных для интервенций изломов на графике не видно, если НБУ выкупал, он это делал мелкими порциями многократно.

Этот день в истории:
2017 - 2578.49 (-36)
2018 - 2702.10 (-159)
Снова ушли ниже минимума 2017 года.

  Zebra написав:
  Ірина_ написав:Друзья, предлагаю к Вашему вниманию мнение от нашего эксперта
Курс растет. Чего ожидать в августе 2019?

Так уже ж снова падает.

Вот и проверим, правильно ли ждет эксперт? :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:20

Кардіограма ліквідності вечір


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 40 860,20(44 274,44 − 3 414,24(− 737,34)) млн.
Загальна ліквідність 40 860,20 + 20 243 - 88,3 = 61 014,90 (62 573,64 - 1 558,74(+ 2 188,96)) млн. гривень.

Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65947,56(65981,12) млн.гривень. Знову трошки впала.

Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2470,929338(2472,186599).

НБУ вчора купив на 434,01 млн. грн. валюти, десь на 17 млн. долярів, додавши ліквідності, та інші чинники забрали -1 992,75 млн. З них казначейство забрало -1103,23 млн., та додали готівки в оббігу, забравши з коррахунків -866,34 млн. грн.

Коррахунки меньші за нормативи резервування, загальна ліквідність меньше свого середнього значення за цей рік.
Маловато ліквідності для росту доляра.

Доляр сьогодні припав, та за курсом НБУ склав - 25,424348 грн./$.

Загальна ліквідність за 2018 рік.
Загальна ліквідність за 2017 рік.

Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:

2017 - 53210,81 млн. грн.;
2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%;
2019 - 65947,56 млн. грн., підросло на 13,86%.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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