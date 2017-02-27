Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з 07.08.2019 08.08.2019 дата розрахунку 06.08.2019 07.08.2019 Долар США 2559,0328 2542,4348 После полудня гривна укрепилась еще на 2 копейки. Предпринятая около 12 попытка остановиться оказалась безуспешной, и котировки продолжили столь же плавное, но уверенное снижение. К 15 преодолели еще 9 копеек. После этого падение ускорилось, но похоже, что это уже резвится Рыжик. Характерных для интервенций изломов на графике не видно, если НБУ выкупал, он это делал мелкими порциями многократно.
Этот день в истории: 2017 - 2578.49 (-36) 2018 - 2702.10 (-159) Снова ушли ниже минимума 2017 года.
Zebra написав:
Ірина_ написав:Друзья, предлагаю к Вашему вниманию мнение от нашего эксперта Курс растет. Чего ожидать в августе 2019?
Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65947,56(65981,12) млн.гривень. Знову трошки впала.
Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2470,929338(2472,186599).
НБУ вчора купив на 434,01 млн. грн. валюти, десь на 17 млн. долярів, додавши ліквідності, та інші чинники забрали -1 992,75 млн. З них казначейство забрало -1103,23 млн., та додали готівки в оббігу, забравши з коррахунків -866,34 млн. грн.
Коррахунки меньші за нормативи резервування, загальна ліквідність меньше свого середнього значення за цей рік. Маловато ліквідності для росту доляра.
Доляр сьогодні припав, та за курсом НБУ склав - 25,424348 грн./$.
Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:
2017 - 53210,81 млн. грн.; 2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%; 2019 - 65947,56 млн. грн., підросло на 13,86%.
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.