Вы абсолютно правы, Нацбанк сегодня 4 раза выходил. Вот только насчет "мелкими порциями" - смотря что считать мелкими По 15-20 мио за раз - это мелкие или нет?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 сер, 2019 16:20
Додано: Сер 07 сер, 2019 16:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А будет ли валютная осень вообще?
Населению уже просто плевать на валюту?
Яйца по 20 гривен и всё? Никто ничего не может отложить? ЛОЛ(((
Вот тебе и бениана,лера 200 грохнула,э
тот пытается вернуть всё взад)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 07 сер, 2019 16:32
Какая дикая радость и щенячий восторг!!!
А откуда эта валюта?
Правильно,она удвоится за 5 лет в ОВГЗ и пойдёт себе обратно на родину на Кипр,только надо будет уже не 3 ярда отдать,а 6 ярдов,кто его знает какой будет ВВП к тому времени?
Теоретически сейчас госдолг 80 ярдов у.е.,за 5 лет сделаем 160?
Или грохнем гривну на 50?
Хороший выбор,баба 200 скажет надо опять в 3.5 раза девальвануть и будет всем счастье
Моё мнение,то лучше надо было под 6% взять в евро и бахнуть их на межбанке,как делал чивокуня,это был бы долг под относительно сегодняшнего смешной процент,а не под откровенно МММовский.
Никогда бы не подумал,что после революции буду вспоминать откровенных юзовчан и делать выводы,что то зло было гуманнее этого сумасшествия с бурями эмоций и гордости вроде бы от "ыканамистов".
Главное евробонды можно было толкать на вторичке в миру и это никак бы не сказывалось на гривне,а тут я уверен есть гарантии от правительства этим нерезам,что по первому чиху им нальют и гривну и валюту,что будет с курсом никто не говорит,главное что увесисто сегодня НБУ выкупал,чепчики в гору,вопили безграмотные комиссары
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 07 сер, 2019 16:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Все относительно. Четверть и меньше от общего объема - мелкие
Население, вроде, и не должно откладывать яйца
Додано: Сер 07 сер, 2019 16:58
somilitark
Сомик, не обижайся, но никто не отказывается от внешних займов. Просто чуть увеличили внешние займы. Да,они дороже в абсолютных цифрах. Но если кризис шуранет то этот долг будет очень дешевый.
Насчет валютных займов, я тебе могу напомнить историю ипотечных заемщиков которые тоже думали что 12% в долларе при курсе 5 это очень дешево. И брали кредиты в валюте.
Живите своим умом!
Додано: Сер 07 сер, 2019 17:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Население массово вытряхивают из валюты. Если уже даже тут началась паника и призывы сливать валюту по любой цене, значит мы на пороге грандиозного шухера! Когда "алени" понесут последние заначки менять на гривну, вот тогда и последует удар в обратку. Валюта на энное количество дней дружна исчезнет в банках и обменках по любым благовидным предлогом. А за это время НБУ, тоже под благовидным предлогом, единоразово подымет курс до нужных ах каким людям высот! Выплаты по госдолгу до конца года 6.5 ярдов долларов. А у нас гривна укрепляется, как будто нам надо выплатить всего 1 ярд, и в "закромах Родины" минимум 100 ярдов долларов. Сколько ни говори "халва", а во рту всё равно слаще не станет...
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