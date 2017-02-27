Вы абсолютно правы, Нацбанк сегодня 4 раза выходил. Вот только насчет "мелкими порциями" - смотря что считать мелкими По 15-20 мио за раз - это мелкие или нет?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 сер, 2019 16:20
Додано: Сер 07 сер, 2019 16:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А будет ли валютная осень вообще?
Населению уже просто плевать на валюту?
Яйца по 20 гривен и всё? Никто ничего не может отложить? ЛОЛ(((
Вот тебе и бениана,лера 200 грохнула,э
тот пытается вернуть всё взад)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 07 сер, 2019 16:32
Какая дикая радость и щенячий восторг!!!
А откуда эта валюта?
Правильно,она удвоится за 5 лет в ОВГЗ и пойдёт себе обратно на родину на Кипр,только надо будет уже не 3 ярда отдать,а 6 ярдов,кто его знает какой будет ВВП к тому времени?
Теоретически сейчас госдолг 80 ярдов у.е.,за 5 лет сделаем 160?
Или грохнем гривну на 50?
Хороший выбор,баба 200 скажет надо опять в 3.5 раза девальвануть и будет всем счастье
Моё мнение,то лучше надо было под 6% взять в евро и бахнуть их на межбанке,как делал чивокуня,это был бы долг под относительно сегодняшнего смешной процент,а не под откровенно МММовский.
Никогда бы не подумал,что после революции буду вспоминать откровенных юзовчан и делать выводы,что то зло было гуманнее этого сумасшествия с бурями эмоций и гордости вроде бы от "ыканамистов".
Главное евробонды можно было толкать на вторичке в миру и это никак бы не сказывалось на гривне,а тут я уверен есть гарантии от правительства этим нерезам,что по первому чиху им нальют и гривну и валюту,что будет с курсом никто не говорит,главное что увесисто сегодня НБУ выкупал,чепчики в гору,вопили безграмотные комиссары
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 07 сер, 2019 16:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Все относительно. Четверть и меньше от общего объема - мелкие
Население, вроде, и не должно откладывать яйца
Додано: Сер 07 сер, 2019 16:58
somilitark
Сомик, не обижайся, но никто не отказывается от внешних займов. Просто чуть увеличили внешние займы. Да,они дороже в абсолютных цифрах. Но если кризис шуранет то этот долг будет очень дешевый.
Насчет валютных займов, я тебе могу напомнить историю ипотечных заемщиков которые тоже думали что 12% в долларе при курсе 5 это очень дешево. И брали кредиты в валюте.
Живите своим умом!
Додано: Сер 07 сер, 2019 17:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Население массово вытряхивают из валюты. Если уже даже тут началась паника и призывы сливать валюту по любой цене, значит мы на пороге грандиозного шухера! Когда "алени" понесут последние заначки менять на гривну, вот тогда и последует удар в обратку. Валюта на энное количество дней дружна исчезнет в банках и обменках по любым благовидным предлогом. А за это время НБУ, тоже под благовидным предлогом, единоразово подымет курс до нужных ах каким людям высот! Выплаты по госдолгу до конца года 6.5 ярдов долларов. А у нас гривна укрепляется, как будто нам надо выплатить всего 1 ярд, и в "закромах Родины" минимум 100 ярдов долларов. Сколько ни говори "халва", а во рту всё равно слаще не станет...
Додано: Сер 07 сер, 2019 17:13
Покупка наличной валюты населением в июле составила $1,5 млрд, тогда как продажа – $1,41 млрд, что является рекордным объемом операций с наличной валютой как для продажи, так и для покупки за период ведения статистики с 2015 года. Источник:
Додано: Сер 07 сер, 2019 17:20
Металлургические предприятия Украины в январе-июле 2019 года снизили поступления от экспорта черных металлов на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $5,61 млрд с $6,2 млрд.
Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Государственной фискальной службы (ГФС), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По данным ГФС, за указанный период на черные металлы пришлось 19,53% общего объема поступлений от экспорта товаров против 23,07% за семь месяцев прошлого года.
В том числе в июле 2019 года поступления от экспорта черных металлов составляли $818,21 млн.
При этом Украина в январе-июле 2019 года снизила импорт аналогичной продукции на 1,4% – до $741,44 млн. В июле этот показатель составлял $140,42 млн.
Кроме того, Украина за первые 7 месяцев 2019 года снизила экспорт металлоизделий на 0,1% – до $637,49 млн. В июле их поставлено на $103,11 млн.
В то же время импорт металлоизделий возрос на 24,6% – до $627,46 млн. В июле их ввезено на $99,06 млн.
Как сообщалось, Украина в 2018 году нарастила поступления от экспорта черных металлов на 14,7% по сравнению с 2017 годом – до $9,94 млрд. На черные металлы за 2018 год пришлось 20,99% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,03% в 2017 году. Источник:
Живите своим умом!
Додано: Сер 07 сер, 2019 17:27
Как-то мы очередной этап либерализации пропустили:
https://news.finance.ua/ru/news/-/45410 ... e-sredstva
Как по мне, очень весомый фактор как для развития бизнеса, так и для возможности спекуляций.
Додано: Сер 07 сер, 2019 17:40
А какой суммой был лимитирован кредит для бизнеса ?
Живите своим умом!
|