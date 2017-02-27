Додано: Сер 07 сер, 2019 16:32

Искатель написав: Сибарит написав: Характерных для интервенций изломов на графике не видно, если НБУ выкупал, он это делал мелкими порциями многократно.

Характерных для интервенций изломов на графике не видно, если НБУ выкупал, он это делал мелкими порциями многократно.



Вы абсолютно правы, Нацбанк сегодня 4 раза выходил. Вот только насчет "мелкими порциями" - смотря что считать мелкими По 15-20 мио за раз - это мелкие или нет? Вы абсолютно правы, Нацбанк сегодня 4 раза выходил. Вот только насчет "мелкими порциями" - смотря что считать мелкимиПо 15-20 мио за раз - это мелкие или нет?

Какая дикая радость и щенячий восторг!!!А откуда эта валюта?Правильно,она удвоится за 5 лет в ОВГЗ и пойдёт себе обратно на родину на Кипр,только надо будет уже не 3 ярда отдать,а 6 ярдов,кто его знает какой будет ВВП к тому времени?Теоретически сейчас госдолг 80 ярдов у.е.,за 5 лет сделаем 160?Или грохнем гривну на 50?Хороший выбор,баба 200 скажет надо опять в 3.5 раза девальвануть и будет всем счастьеМоё мнение,то лучше надо было под 6% взять в евро и бахнуть их на межбанке,как делал чивокуня,это был бы долг под относительно сегодняшнего смешной процент,а не под откровенно МММовский.Никогда бы не подумал,что после революции буду вспоминать откровенных юзовчан и делать выводы,что то зло было гуманнее этого сумасшествия с бурями эмоций и гордости вроде бы от "ыканамистов".Главное евробонды можно было толкать на вторичке в миру и это никак бы не сказывалось на гривне,а тут я уверен есть гарантии от правительства этим нерезам,что по первому чиху им нальют и гривну и валюту,что будет с курсом никто не говорит,главное что увесисто сегодня НБУ выкупал,чепчики в гору,вопили безграмотные комиссары