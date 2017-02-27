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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1731173217331734

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 265
вище 25.65
51%
135
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
49
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 17:41

  75stasstas75 написав:Покупка наличной валюты населением в июле составила $1,5 млрд, тогда как продажа – $1,41 млрд, что является рекордным объемом операций с наличной валютой как для продажи, так и для покупки за период ведения статистики с 2015 года. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141712

"Процесс пошел..."(с)
Народ уже начал метаться "продавать или покупать?". Обычно летом всегда грузились покупками на зиму. А на отпуск и прочие летние заботы сливали баксы с апреля по май. Летом обычно мало - курс снижался всегда. Только на текучку. А тут массовый сброс почти наравне с покупкой! Стоит прижать доллар ниже 25 и хомячки радостно начнут потрошить матрасы. 8) Ничего нового, обычный стадный инстинкт.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 17:44

"Пора продавать доллары" - это последняя стадия зубожіння.

Люди сдают заначки
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 17:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:А какой суммой был лимитирован кредит для бизнеса ?

Удален этот пункт:
38. Банкам забороняється здійснювати купівлю іноземної валюти за дорученням/заявою клієнтів за рахунок коштів у гривні, залучених цими клієнтами у формі кредиту.

{Абзац перший пункту 38 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.2019}

Вимоги абзацу першого пункту 38 розділу IV цього Положення не поширюються на операції, що проводяться:

1) фізичною особою за рахунок кредитних коштів у гривні з метою виконання власних зобов’язань перед банком-кредитором за договором споживчого кредитування в іноземній валюті;

2) суб’єктом господарювання - резидентом України за рахунок кредитних коштів у гривні, що залучені цим суб’єктом під державну гарантію з метою фінансування затверджених Кабінетом Міністрів України програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави (у межах суми, на яку видана відповідна державна гарантія);

3) клієнтами за рахунок кредитних коштів з метою купівлі іноземної валюти в незначному розмірі;

{Пункт 38 розділу IV доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.2019}

4) підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, що здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, за рахунок кредитних коштів.

{Пункт 38 розділу IV доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.2019}
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 17:52

многобуквенный дождался праздника , серебро +4%

Золото +2% , уже 1520

Нефть -5%

Доходность амерских трежерей -6% за день
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 18:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вспомнилась преинтереснейшая статья про фунт, чуть более трёхгодичной давности.
Рекомендую к прочтению:
Валютный рынок в контексте 2016 год

Жаль коллега GADFLY почти перестал посещать форум :cry:
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 18:37

  zzzzzz написав:серебро +4%
Золото +2% , уже 1520 Нефть -5%
Доходность амерских трежерей -6% за день
а гривна укрепляется...
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
asti
 
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