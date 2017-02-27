75stasstas75 написав:Покупка наличной валюты населением в июле составила $1,5 млрд, тогда как продажа – $1,41 млрд, что является рекордным объемом операций с наличной валютой как для продажи, так и для покупки за период ведения статистики с 2015 года. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141712
"Процесс пошел..."(с) Народ уже начал метаться "продавать или покупать?". Обычно летом всегда грузились покупками на зиму. А на отпуск и прочие летние заботы сливали баксы с апреля по май. Летом обычно мало - курс снижался всегда. Только на текучку. А тут массовый сброс почти наравне с покупкой! Стоит прижать доллар ниже 25 и хомячки радостно начнут потрошить матрасы. Ничего нового, обычный стадный инстинкт.
zzzzzz написав:А какой суммой был лимитирован кредит для бизнеса ?
Удален этот пункт:
38. Банкам забороняється здійснювати купівлю іноземної валюти за дорученням/заявою клієнтів за рахунок коштів у гривні, залучених цими клієнтами у формі кредиту.
{Абзац перший пункту 38 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.2019}
Вимоги абзацу першого пункту 38 розділу IV цього Положення не поширюються на операції, що проводяться:
1) фізичною особою за рахунок кредитних коштів у гривні з метою виконання власних зобов’язань перед банком-кредитором за договором споживчого кредитування в іноземній валюті;
2) суб’єктом господарювання - резидентом України за рахунок кредитних коштів у гривні, що залучені цим суб’єктом під державну гарантію з метою фінансування затверджених Кабінетом Міністрів України програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави (у межах суми, на яку видана відповідна державна гарантія);
3) клієнтами за рахунок кредитних коштів з метою купівлі іноземної валюти в незначному розмірі;
{Пункт 38 розділу IV доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.2019}
4) підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, що здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, за рахунок кредитних коштів.
{Пункт 38 розділу IV доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.2019}