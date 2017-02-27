RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1732173317341735

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 265
вище 25.65
51%
135
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
49
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:31

Shram
https://www.marinetraffic.com/en/ais/ho ... 129/zoom:9

Вот только-что вышел из Керченского пролива, из Марика отправился вчера в 1 час ночи, идет в Александрию ( Египет ) сухогруз
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34533
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3360 раз.
Подякували: 7068 раз.
 
Профіль
27
5
2
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Марик - это не тот порт, где основная часть зерна вывозится. Порты Большой Одессы рулят.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
Повідомлень: 3977
З нами з: 24.01.14
Подякував: 833 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 21:06

Shram


А это не вы рассказывали о полной остановке импорта товаров из России ?
холява
2
 
Повідомлень: 2269
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1908 раз.
Подякували: 1762 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 21:07

Binimovich


И ХЕРСОНА
холява
2
 
Повідомлень: 2269
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1908 раз.
Подякували: 1762 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 21:16

  Binimovich написав:Марик - это не тот порт, где основная часть зерна вывозится. Порты Большой Одессы рулят.

кто из вас хоть косвенно с зерном то связан ? Николаев рулит
http://www.uspa.gov.ua/ru/pokazateli-raboty
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 443
З нами з: 23.01.16
Подякував: 1227 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 21:29

Морские порты Украины за первые четыре месяца 2019 г. обработали 48,8 млн т грузов, что на 5 млн т (или 12%) превышает аналогичный показатель прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины.

«Более трети этого объема — немногим меньше 18 млн т — составляет перевалка хлебных грузов, которая, в свою очередь, выросла почти на треть (+4,4 млн т) сравнительно с январем-апрелем 2018 года. Достаточно существенным— на 385 тыс. т — стало увеличение обработки химических и минеральных удобрений (сыпучих — на четверть, фасованных — более, чем в пять раз)», — говорится в сообщении.

Лидерами по перевалке зерна стали: Николаевский морской порт (5,1 млн т, +30,8%), порт «Черноморск» (4,5 млн т, +64,4%), «Южный» (3,7 млн т, +58,1%) и Одесский морской порт (3,2 млн т., +15,8%)

Перевалка масла за отчетный период увеличилась на 5,1% — до 2,1 млн т.

Как и раньше, драйвером позитивной динамики обработки грузов отечественными портами остается экспорт, который за отчетный период вырос на 20% по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34533
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3360 раз.
Подякували: 7068 раз.
 
Профіль
27
5
2
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 21:35

  Игорь написав:
  Binimovich написав:Марик - это не тот порт, где основная часть зерна вывозится. Порты Большой Одессы рулят.

кто из вас хоть косвенно с зерном то связан ? Николаев рулит
http://www.uspa.gov.ua/ru/pokazateli-raboty


Ну да, динамика сохранилась за 1 полугодие.
1.Николаев 6,9 млн +31%

2.Черноморск 6,3 млн +56%
3.Южный 4,9 млн +59%
4.Одесса 4,5 млн т. +22%

Всего 24,5 млн.т.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34533
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3360 раз.
Подякували: 7068 раз.
 
Профіль
27
5
2
  #<1 ... 1732173317341735
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1545, 1546, 1547
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15466 1836816
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2019 19:31
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 666, 667, 668
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6675 1441242
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2019 18:21
vovan_prm
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1, 2, 3, 4
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
32 1980
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2019 13:31
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14321)
07.08.2019 22:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.