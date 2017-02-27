Морские порты Украины за первые четыре месяца 2019 г. обработали 48,8 млн т грузов, что на 5 млн т (или 12%) превышает аналогичный показатель прошлого года.



Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины.



«Более трети этого объема — немногим меньше 18 млн т — составляет перевалка хлебных грузов, которая, в свою очередь, выросла почти на треть (+4,4 млн т) сравнительно с январем-апрелем 2018 года. Достаточно существенным— на 385 тыс. т — стало увеличение обработки химических и минеральных удобрений (сыпучих — на четверть, фасованных — более, чем в пять раз)», — говорится в сообщении.



Лидерами по перевалке зерна стали: Николаевский морской порт (5,1 млн т, +30,8%), порт «Черноморск» (4,5 млн т, +64,4%), «Южный» (3,7 млн т, +58,1%) и Одесский морской порт (3,2 млн т., +15,8%)



Перевалка масла за отчетный период увеличилась на 5,1% — до 2,1 млн т.



Как и раньше, драйвером позитивной динамики обработки грузов отечественными портами остается экспорт, который за отчетный период вырос на 20% по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году.