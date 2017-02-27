Морские порты Украины за первые четыре месяца 2019 г. обработали 48,8 млн т грузов, что на 5 млн т (или 12%) превышает аналогичный показатель прошлого года.
Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины.
«Более трети этого объема — немногим меньше 18 млн т — составляет перевалка хлебных грузов, которая, в свою очередь, выросла почти на треть (+4,4 млн т) сравнительно с январем-апрелем 2018 года. Достаточно существенным— на 385 тыс. т — стало увеличение обработки химических и минеральных удобрений (сыпучих — на четверть, фасованных — более, чем в пять раз)», — говорится в сообщении.
Лидерами по перевалке зерна стали: Николаевский морской порт (5,1 млн т, +30,8%), порт «Черноморск» (4,5 млн т, +64,4%), «Южный» (3,7 млн т, +58,1%) и Одесский морской порт (3,2 млн т., +15,8%)
Перевалка масла за отчетный период увеличилась на 5,1% — до 2,1 млн т.
Как и раньше, драйвером позитивной динамики обработки грузов отечественными портами остается экспорт, который за отчетный период вырос на 20% по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году.
Сибарит написав:Характерных для интервенций изломов на графике не видно, если НБУ выкупал, он это делал мелкими порциями многократно.
Вы абсолютно правы, Нацбанк сегодня 4 раза выходил. Вот только насчет "мелкими порциями" - смотря что считать мелкими По 15-20 мио за раз - это мелкие или нет?
Какая дикая радость и щенячий восторг!!! А откуда эта валюта? Правильно,она удвоится за 5 лет в ОВГЗ и пойдёт себе обратно на родину на Кипр,только надо будет уже не 3 ярда отдать,а 6 ярдов,кто его знает какой будет ВВП к тому времени? Теоретически сейчас госдолг 80 ярдов у.е.,за 5 лет сделаем 160? Или грохнем гривну на 50? Хороший выбор,баба 200 скажет надо опять в 3.5 раза девальвануть и будет всем счастье
Моё мнение,то лучше надо было под 6% взять в евро и бахнуть их на межбанке,как делал чивокуня,это был бы долг под относительно сегодняшнего смешной процент,а не под откровенно МММовский. Никогда бы не подумал,что после революции буду вспоминать откровенных юзовчан и делать выводы,что то зло было гуманнее этого сумасшествия с бурями эмоций и гордости вроде бы от "ыканамистов". Главное евробонды можно было толкать на вторичке в миру и это никак бы не сказывалось на гривне,а тут я уверен есть гарантии от правительства этим нерезам,что по первому чиху им нальют и гривну и валюту,что будет с курсом никто не говорит,главное что увесисто сегодня НБУ выкупал,чепчики в гору,вопили безграмотные комиссары
Следите за базаром, Владимир! Вы не на бердичевском рынке! Вы кого тут изволили щенком назвать? Поберегите свои изящные эпитеты для коллег по прилавку, экономист...
Сибарит написав:Нередко обороты превышают 400 млн, а бывало и больше 500. Василь, это не наезд на Вас, но при работе с журналистскими материалами стоит обращать особое внимание на авторский текст между цитатами - там часто бывает лажа, которую обрамляющими цитатами маскируют.
Погоджуюсь, самого здивували ці цифри, але поспішав на роботу, не було коли перевіряти та виправляти, бо подумав, що вони, можливо, мали на увазі половину, тобто 340*2=680?
Ви ще й працюєте?! Якщо не секрет ким?! Хто набрався стільки мужності і взяв вас на роботу?! Як роботодавець дуже великої кількості людей, навіть не увляю вас працюючим у себе на якійсь посаді...