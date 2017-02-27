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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1733173417351736>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 265
вище 25.65
51%
135
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
49
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:31

Shram
https://www.marinetraffic.com/en/ais/ho ... 129/zoom:9

Вот только-что вышел из Керченского пролива, из Марика отправился вчера в 1 час ночи, идет в Александрию ( Египет ) сухогруз
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Марик - это не тот порт, где основная часть зерна вывозится. Порты Большой Одессы рулят.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 21:06

Shram


А это не вы рассказывали о полной остановке импорта товаров из России ?
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 21:07

Binimovich


И ХЕРСОНА
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 21:16

  Binimovich написав:Марик - это не тот порт, где основная часть зерна вывозится. Порты Большой Одессы рулят.

кто из вас хоть косвенно с зерном то связан ? Николаев рулит
http://www.uspa.gov.ua/ru/pokazateli-raboty
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 21:29

Морские порты Украины за первые четыре месяца 2019 г. обработали 48,8 млн т грузов, что на 5 млн т (или 12%) превышает аналогичный показатель прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины.

«Более трети этого объема — немногим меньше 18 млн т — составляет перевалка хлебных грузов, которая, в свою очередь, выросла почти на треть (+4,4 млн т) сравнительно с январем-апрелем 2018 года. Достаточно существенным— на 385 тыс. т — стало увеличение обработки химических и минеральных удобрений (сыпучих — на четверть, фасованных — более, чем в пять раз)», — говорится в сообщении.

Лидерами по перевалке зерна стали: Николаевский морской порт (5,1 млн т, +30,8%), порт «Черноморск» (4,5 млн т, +64,4%), «Южный» (3,7 млн т, +58,1%) и Одесский морской порт (3,2 млн т., +15,8%)

Перевалка масла за отчетный период увеличилась на 5,1% — до 2,1 млн т.

Как и раньше, драйвером позитивной динамики обработки грузов отечественными портами остается экспорт, который за отчетный период вырос на 20% по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 21:35

  Игорь написав:
  Binimovich написав:Марик - это не тот порт, где основная часть зерна вывозится. Порты Большой Одессы рулят.

кто из вас хоть косвенно с зерном то связан ? Николаев рулит
http://www.uspa.gov.ua/ru/pokazateli-raboty


Ну да, динамика сохранилась за 1 полугодие.
1.Николаев 6,9 млн +31%

2.Черноморск 6,3 млн +56%
3.Южный 4,9 млн +59%
4.Одесса 4,5 млн т. +22%

Всего 24,5 млн.т.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 22:06

  somilitark написав:
  Искатель написав:
  Сибарит написав:Характерных для интервенций изломов на графике не видно, если НБУ выкупал, он это делал мелкими порциями многократно.


Вы абсолютно правы, Нацбанк сегодня 4 раза выходил. Вот только насчет "мелкими порциями" - смотря что считать мелкими :) По 15-20 мио за раз - это мелкие или нет?


Какая дикая радость и щенячий восторг!!!
А откуда эта валюта?
Правильно,она удвоится за 5 лет в ОВГЗ и пойдёт себе обратно на родину на Кипр,только надо будет уже не 3 ярда отдать,а 6 ярдов,кто его знает какой будет ВВП к тому времени?
Теоретически сейчас госдолг 80 ярдов у.е.,за 5 лет сделаем 160?
Или грохнем гривну на 50?
Хороший выбор,баба 200 скажет надо опять в 3.5 раза девальвануть и будет всем счастье :shock:

Моё мнение,то лучше надо было под 6% взять в евро и бахнуть их на межбанке,как делал чивокуня,это был бы долг под относительно сегодняшнего смешной процент,а не под откровенно МММовский.
Никогда бы не подумал,что после революции буду вспоминать откровенных юзовчан и делать выводы,что то зло было гуманнее этого сумасшествия с бурями эмоций и гордости вроде бы от "ыканамистов".
Главное евробонды можно было толкать на вторичке в миру и это никак бы не сказывалось на гривне,а тут я уверен есть гарантии от правительства этим нерезам,что по первому чиху им нальют и гривну и валюту,что будет с курсом никто не говорит,главное что увесисто сегодня НБУ выкупал,чепчики в гору,вопили безграмотные комиссары :D

Следите за базаром, Владимир! Вы не на бердичевском рынке!
Вы кого тут изволили щенком назвать? Поберегите свои изящные эпитеты для коллег по прилавку, экономист...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 22:44

  Василь-Рівне написав:
  Сибарит написав:Нередко обороты превышают 400 млн, а бывало и больше 500.
Василь, это не наезд на Вас, но при работе с журналистскими материалами стоит обращать особое внимание на авторский текст между цитатами - там часто бывает лажа, которую обрамляющими цитатами маскируют.

Погоджуюсь, самого здивували ці цифри, але поспішав на роботу, не було коли перевіряти та виправляти, бо подумав, що вони, можливо, мали на увазі половину, тобто 340*2=680?

Ви ще й працюєте?! Якщо не секрет ким?! Хто набрався стільки мужності і взяв вас на роботу?! Як роботодавець дуже великої кількості людей, навіть не увляю вас працюючим у себе на якійсь посаді...
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 22:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Игорь написав:
  Binimovich написав:Марик - это не тот порт, где основная часть зерна вывозится. Порты Большой Одессы рулят.

кто из вас хоть косвенно с зерном то связан ? Николаев рулит
http://www.uspa.gov.ua/ru/pokazateli-raboty


Порты Большой Одессы: Одесса + Черноморск + Южный, строка 23:
4,5 + 4,9 + 6,3 млн = 15,7 млн тонн.

Николаев: 6,9 млн тонн.

У тебя проблемы с алгеброй, уважаемый? Или ты не знаешь, что такое порты Большой Одессы?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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