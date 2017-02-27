Реальна ціна на золото це та по якій у вас його примуть в ломбардах вашого міста а золото це те що можна віднести в ломбард , або відділення банку і отримати за 5 хв, після перевірки справжності і ваги, готівкові гроші. Все інше до золота має таке ж відношення як я до великого балету .
Шо ты несёш ... Возможно в селе да .. Ломбард это 585 слитки это 999 ... Цены в ломбардах и банках отличаются на порядок ...PS банки на золото меняют курсы как на валюту каждый день (опираясь на лондонский фиксинг)
Чукча писатель , а не читатель прочитали первую часть предложения. Второе теоретик пробовал взять и продать реальное металическое золото в реальности в те же банки ? Те же плитки ? Столько грамм или килограмм купил и продал за последний год два три??? Поделись с народом опьітом.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Den написав:zzzzzz Возможно .... Просто НБУ не игрок и у него не купишь и не продашь Так что просто для информации ...
пересичный у НБУ вообще ничего не может купить )))
а ведь когда-то НБУ сам принимал у населения золотишко.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
zzzzzz написав:серебро +4% Золото +2% , уже 1520 Нефть -5% Доходность амерских трежерей -6% за день
а гривна укрепляется...
в пошуку дна сьогодні переглянув денні графіки із 2х різних ресурсів, поки не бачу кінця, ні підтверджуючого патерну, ні прайс-екшн, ще й індикатори (які можу користувати) сигналізують продовження ведмежатника ... тому поки "глупец" (c), а не ракетчик ... +знаковим може бути закриття тижня нижче 25,45