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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1734173517361737>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 268
вище 25.65
51%
138
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
49
Всього голосів : 268
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 22:54

  zzzzzz написав:
  Den написав:zzzzzz Возможно .... Просто НБУ не игрок и у него не купишь и не продашь :) Так что просто для информации ...

пересичный у НБУ вообще ничего не может купить )))
а ведь когда-то НБУ сам принимал у населения золотишко.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 22:56

  asti написав:
  zzzzzz написав:серебро +4%
Золото +2% , уже 1520 Нефть -5%
Доходность амерских трежерей -6% за день
а гривна укрепляется...

в пошуку дна :mrgreen:
сьогодні переглянув денні графіки із 2х різних ресурсів, поки не бачу кінця, ні підтверджуючого патерну, ні прайс-екшн, ще й індикатори (які можу користувати) сигналізують продовження ведмежатника :roll: ... тому поки "глупец" (c), а не ракетчик 8) ... +знаковим може бути закриття тижня нижче 25,45 :idea:
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 23:21

  Binimovich написав:
Порты Большой Одессы: Одесса + Черноморск + Южный


Честно я тоже этого не знал. :oops:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 23:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zzzzzz написав:
  Binimovich написав:
Порты Большой Одессы: Одесса + Черноморск + Южный


Честно я тоже этого не знал. :oops:
Морской слэнг, он такой, да

Первая попавшаяся ссылка:

http://www.maritimeherald.com/2016/cargo-throughput-of-big-odessa-port-decreased-by-4-8-in-q1-2016/
"The cargo throughput of Big Odessa Port (three largest ports in Odessa Bay) decreased by 4.8% yoy in Q1 2016 to 21.93 million tons. The ports of Ilyichevsk, Yuzhny and Odessa are accounting 68.4% from the total turnover of maritime ports in Ukraine and has important economic and trade significance. "
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 07:56

  zzzzzz написав:
  Binimovich написав:
Порты Большой Одессы: Одесса + Черноморск + Южный


Честно я тоже этого не знал. :oops:


Вот сейчас вижу одновременно - слева Одесский порт и одновременно через залив вижу три башни Одесского припортового завода, он буквально в метрах 500 от порта Южный.
Порт Черноморск по прямой от Одесского порта 23 км, но его не видно из-за особенностей рельефа.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 08:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

freeze написав:
  zzzzzz написав:
  Binimovich написав:
Порты Большой Одессы: Одесса + Черноморск + Южный


Честно я тоже этого не знал. :oops:


Вот сейчас вижу одновременно - слева Одесский порт и одновременно через залив вижу три башни Одесского припортового завода, он буквально в метрах 500 от порта Южный.
Порт Черноморск по прямой от Одесского порта 23 км, но его не видно из-за особенностей рельефа.
Пачеки (краны) контейнерного терминала и многоэтажки Черноморска видны сразу же за мужским монастырем ( он в километре от пляжа Золотой берег или 16-й ст.Б.Ф.)
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 08:23

  zzzzzz написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:серебро +4%
Золото +2% , уже 1520 Нефть -5%
Доходность амерских трежерей -6% за день
а гривна укрепляется...

Посмотрим что будет завтра-послезавтра, куда пойдут 5,9 млрд от погашения.

Ты решил что будешь делать с купоном 14 августа ?

ниже 25 будет.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 08:35

  zzzzzz написав:
  Binimovich написав:
Порты Большой Одессы: Одесса + Черноморск + Южный


Честно я тоже этого не знал. :oops:

Я вам не скажу за всю Одессу - Вся Одесса очень велика ...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:05

  zzzzzz написав:Доходность амерских трежерей -6% за день


https://www.ft.com/content/f25ff608-b95 ... 6628ac896c

Верните Виталия-Половинкина!!! :oops:
lrs7719
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Одесситы работайте - не ломайте систему

25.30-25.32/25.40-25.42
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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