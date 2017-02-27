а ведь когда-то НБУ сам принимал у населения золотишко.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 сер, 2019 22:54
а ведь когда-то НБУ сам принимал у населения золотишко.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Сер 07 сер, 2019 22:56
в пошуку дна
сьогодні переглянув денні графіки із 2х різних ресурсів, поки не бачу кінця, ні підтверджуючого патерну, ні прайс-екшн, ще й індикатори (які можу користувати) сигналізують продовження ведмежатника ... тому поки "глупец" (c), а не ракетчик ... +знаковим може бути закриття тижня нижче 25,45
#noFOMO
Додано: Сер 07 сер, 2019 23:21
Живите своим умом!
Додано: Сер 07 сер, 2019 23:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Морской слэнг, он такой, да
Первая попавшаяся ссылка:
"The cargo throughput of Big Odessa Port (three largest ports in Odessa Bay) decreased by 4.8% yoy in Q1 2016 to 21.93 million tons. The ports of Ilyichevsk, Yuzhny and Odessa are accounting 68.4% from the total turnover of maritime ports in Ukraine and has important economic and trade significance. "
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Чет 08 сер, 2019 07:56
Вот сейчас вижу одновременно - слева Одесский порт и одновременно через залив вижу три башни Одесского припортового завода, он буквально в метрах 500 от порта Южный.
Порт Черноморск по прямой от Одесского порта 23 км, но его не видно из-за особенностей рельефа.
Додано: Чет 08 сер, 2019 08:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Пачеки (краны) контейнерного терминала и многоэтажки Черноморска видны сразу же за мужским монастырем ( он в километре от пляжа Золотой берег или 16-й ст.Б.Ф.)
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Чет 08 сер, 2019 08:23
Додано: Чет 08 сер, 2019 08:35
Я вам не скажу за всю Одессу - Вся Одесса очень велика ...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 08 сер, 2019 09:05
Верните Виталия-Половинкина!!!
Додано: Чет 08 сер, 2019 09:12
Одесситы работайте - не ломайте систему
25.30-25.32/25.40-25.42
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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