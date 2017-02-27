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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 сер, 2019 09:24
Какие планы на сегодня, идем вниз? Откуп надо делать.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Чет 08 сер, 2019 09:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Эх, кабанчики, кабанчики, что ж вы так подвели... Когда появился сажатель "в последний вагон по 28" и "раньше 31 не сливаться", я уж подумал, что сейчас дело пойдет) Но не тут-то было... Вы ж можете, я в вас верю! Давайте активнее, надо 26.50!
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Чет 08 сер, 2019 09:40
Який ви нетерплячий, почекайте трохи, буде вам і 26,5 після 20 серпня і 28 наприкінець вересня і навіть в листопаді буде і 31 і вище.
Все буде.
Додано: Чет 08 сер, 2019 09:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 08 сер, 2019 09:43
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