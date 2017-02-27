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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1734173517361737

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 268
вище 25.65
51%
138
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
49
Всього голосів : 268
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:24

Какие планы на сегодня, идем вниз? Откуп надо делать.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Эх, кабанчики, кабанчики, что ж вы так подвели... Когда появился сажатель "в последний вагон по 28" и "раньше 31 не сливаться", я уж подумал, что сейчас дело пойдет) Но не тут-то было... Вы ж можете, я в вас верю! Давайте активнее, надо 26.50! :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:40

  Alex2006 написав:Эх, кабанчики, кабанчики, что ж вы так подвели... Когда появился сажатель "в последний вагон по 28" и "раньше 31 не сливаться", я уж подумал, что сейчас дело пойдет) Но не тут-то было... Вы ж можете, я в вас верю! Давайте активнее, надо 26.50! :)


Який ви нетерплячий, почекайте трохи, буде вам і 26,5 після 20 серпня і 28 наприкінець вересня і навіть в листопаді буде і 31 і вище.
Все буде.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Proofy написав:економіки
сейчас высадят не терплячих и опять вниз
Kvartal-34
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:43

  Proofy написав:Какие планы на сегодня, идем вниз? Откуп надо делать.

пока стоим на месте, но Альфу по 40 можно было брать
SILVER_UA
 
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  #<1 ... 1734173517361737
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