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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 сер, 2019 09:24
Какие планы на сегодня, идем вниз? Откуп надо делать.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Proofy
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Додано: Чет 08 сер, 2019 09:32
Эх, кабанчики, кабанчики, что ж вы так подвели... Когда появился сажатель "в последний вагон по 28" и "раньше 31 не сливаться", я уж подумал, что сейчас дело пойдет) Но не тут-то было... Вы ж можете, я в вас верю! Давайте активнее, надо 26.50!
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Alex2006
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Додано: Чет 08 сер, 2019 09:40
Alex2006 написав:
Эх, кабанчики, кабанчики, что ж вы так подвели... Когда появился сажатель "в последний вагон по 28" и "раньше 31 не сливаться", я уж подумал, что сейчас дело пойдет) Но не тут-то было... Вы ж можете, я в вас верю! Давайте активнее, надо 26.50!
Який ви нетерплячий, почекайте трохи, буде вам і 26,5 після 20 серпня і 28 наприкінець вересня і навіть в листопаді буде і 31 і вище.
Все буде.
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sinus
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Додано: Чет 08 сер, 2019 09:43
Proofy написав:
економіки
сейчас высадят не терплячих и опять вниз
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Додано: Чет 08 сер, 2019 09:43
Proofy написав:
Какие планы на сегодня, идем вниз? Откуп надо делать.
пока стоим на месте, но Альфу по 40 можно было брать
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Додано: Чет 08 сер, 2019 09:56
SILVER_UA
не успел
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Додано: Чет 08 сер, 2019 09:58
sinus написав: Alex2006 написав:
Эх, кабанчики, кабанчики, что ж вы так подвели... Когда появился сажатель "в последний вагон по 28" и "раньше 31 не сливаться", я уж подумал, что сейчас дело пойдет) Но не тут-то было... Вы ж можете, я в вас верю! Давайте активнее, надо 26.50!
Який ви нетерплячий, почекайте трохи, буде вам і 26,5 після 20 серпня і 28 наприкінець вересня і навіть в листопаді буде і 31 і вище.
Все буде.
зайдеш на форум і нагадаєш свій прогноз після 20 серпня,у вересні і навіть в листопаді разом посміємось.ок.
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Nazarkino
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Додано: Чет 08 сер, 2019 10:03
Nazarkino
Нє ну 26 після 20 серпня можливо, а от решта рівнів викликають сумніви.
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twin
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Додано: Чет 08 сер, 2019 10:10
twin написав:Nazarkino
Нє ну 26 після 20 серпня можливо, а от решта рівнів викликають сумніви.
вказано 26.50 після 20 серпня
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Nazarkino
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Додано: Чет 08 сер, 2019 10:11
Nazarkino написав: sinus написав: Alex2006 написав:
Эх, кабанчики, кабанчики, что ж вы так подвели... Когда появился сажатель "в последний вагон по 28" и "раньше 31 не сливаться", я уж подумал, что сейчас дело пойдет) Но не тут-то было... Вы ж можете, я в вас верю! Давайте активнее, надо 26.50!
Який ви нетерплячий, почекайте трохи, буде вам і 26,5 після 20 серпня і 28 наприкінець вересня і навіть в листопаді буде і 31 і вище.
Все буде.
зайдеш на форум і нагадаєш свій прогноз після 20 серпня,у вересні і навіть в листопаді разом посміємось.ок.
Не маю звички сміятися з людей, які помиляються.
Просто почекайте 2 тиждні і все побачите самостійно.
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sinus
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