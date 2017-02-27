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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1736173717381739>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 269
вище 25.65
51%
138
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
49
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:12

  SILVER_UA написав:
  Proofy написав:Какие планы на сегодня, идем вниз? Откуп надо делать.

пока стоим на месте, но Альфу по 40 можно было брать
уже пошли вверх :-(
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:18

  Proofy написав:
  SILVER_UA написав:
  Proofy написав:Какие планы на сегодня, идем вниз? Откуп надо делать.
пока стоим на месте, но Альфу по 40 можно было брать
уже пошли вверх :-(
расслабьте булки - роста пока не будет, вон НБУ уже в доллар на кредитные загоняет - только берите!! :) :)
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:20

Кардіограма ліквідності ранок


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 40 765,79(40 860,20 −94,41(− 3 414,24)) млн.
Овернайти дебет 15% - 23 020(20 243 + 2 777(+ 1 856)) млн.
Овернайти кредит 19% - 87,9 (88,3 - 0,4(+ 0,5)) млн.

Загальна ліквідність 40 765,79 + 23 020 - 87,9 = 63 697,89(61 014,90 + 2 682,99(- 1 558,74)) млн. гривень.

Загальна ліквідність сьогодні очікуванно підросла, а ось коррахунки, хоча і трошки, та таки впали. :shock:

Гроші на коррахунках не дають прибутку! Тому вчорашня різниця між погащенням та оплатою нових ОВДП пішла в овернайти, які виросли на 2 777 млн.грн. Хоча і 15% все одно приємно. :)

ДОПОВНЕНО!
НБУ налив 2 536 млн. грн. купивши десь 100 млн. долярів. Автономні чинники додали всього 147 млн. грн. Додали готівки в оббігу на 828 млн. грн., скоротивши коррахунки. Та всього 1 006 млн. грн. виплатили Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Де виплати погашення ОВДП та купонів за ними на суму 6 782 187 600 грн. :?: А хтось каже Мінфін не сушить...
ДОПОВНЕНО!

Коррахунки нижчі за розміри нормативів, загальна ліквідність нижче середньої за рік. Ліквідності замало для росту курсу валюти.
А ось завтра ще можно й на два тижні під 17% розмістити напряму в НБУ. :!:

https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 08 сер, 2019 11:07, всього редагувалось 4 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:21

Proofy
Чекав відскоку в другій половині дня, почали з самого ранку..
twin
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:21

  sinus написав:Не маю звички сміятися з людей, які помиляються. Просто почекайте 2 тиждні і все побачите самостійно.

Ок,тільки зайдіть на форум заданими Вами дати і нагадайте Ваш прогноз

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Nazarkino
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:24

  twin написав:Proofy Чекав відскоку в другій половині дня, почали з самого ранку..

Який відскок,я його небачу???

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:34

  Proofy написав:уже пошли вверх :-(

пошли вверх сразу же после открытия, но видимо на межбанке решили что выше 39 не будет и сливаются. Так что тенденция к тому, что снова увидим 40 для конвертации.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:49

вже котимся вниз
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Коротко про наболіле -
Президент України Володимир Зеленський анонсує цього року в Україні проведення земельної реформи, яка дозволить створити ринок землі у 2020 році. Про це він повідомив в ході українсько-турецького бізнес-форуму в рамках офіційного візиту глави Української держави до Туреччини. "У цьому році ми обов'язково проведемо земельну реформу, що вже наступного року дозволить створити ринок землі в 40 мільйонів га, яка є однією з кращих у світі за своєю якістю", - заявив він. Крім того, президент зазначив, що в Україні вже працюють турецькі компанії, які володіють землею. "Сподіваюся, що таких компаній стане значно більше, особливо це стосується південної частини України, де є необхідність у створенні і розвитку меліоративних систем. Тут ми також розглядаємо можливості для державно-приватного партнерства", - додав голова держави.


Далі все зроблять дуже швидко, бо "так нада" ... прогнози курсу долара стають ще веселішими :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:54

  greenozon написав:вже котимся вниз

Не видно
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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