уже пошли вверх
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 сер, 2019 10:12
уже пошли вверх
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Чет 08 сер, 2019 10:18
расслабьте булки - роста пока не будет, вон НБУ уже в доллар на кредитные загоняет - только берите!!
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
Додано: Чет 08 сер, 2019 10:20
Кардіограма ліквідності ранок
Вітаюсь совсіма.
Коррахунки - 40 765,79(40 860,20 −94,41(− 3 414,24)) млн.
Овернайти дебет 15% - 23 020(20 243 + 2 777(+ 1 856)) млн.
Овернайти кредит 19% - 87,9 (88,3 - 0,4(+ 0,5)) млн.
Загальна ліквідність 40 765,79 + 23 020 - 87,9 = 63 697,89(61 014,90 + 2 682,99(- 1 558,74)) млн. гривень.
Загальна ліквідність сьогодні очікуванно підросла, а ось коррахунки, хоча і трошки, та таки впали.
Гроші на коррахунках не дають прибутку! Тому вчорашня різниця між погащенням та оплатою нових ОВДП пішла в овернайти, які виросли на 2 777 млн.грн. Хоча і 15% все одно приємно.
ДОПОВНЕНО!
НБУ налив 2 536 млн. грн. купивши десь 100 млн. долярів. Автономні чинники додали всього 147 млн. грн. Додали готівки в оббігу на 828 млн. грн., скоротивши коррахунки. Та всього 1 006 млн. грн. виплатили Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Де виплати погашення ОВДП та купонів за ними на суму 6 782 187 600 грн. А хтось каже Мінфін не сушить...
ДОПОВНЕНО!
Коррахунки нижчі за розміри нормативів, загальна ліквідність нижче середньої за рік. Ліквідності замало для росту курсу валюти.
А ось завтра ще можно й на два тижні під 17% розмістити напряму в НБУ.
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 08 сер, 2019 11:07, всього редагувалось 4 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 08 сер, 2019 10:21
Ок,тільки зайдіть на форум заданими Вами дати і нагадайте Ваш прогноз
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 08 сер, 2019 10:24
Який відскок,я його небачу???
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 08 сер, 2019 10:34
Додано: Чет 08 сер, 2019 10:49
вже котимся вниз
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 08 сер, 2019 10:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Коротко про наболіле -
Далі все зроблять дуже швидко, бо "так нада" ... прогнози курсу долара стають ще веселішими
Додано: Чет 08 сер, 2019 10:54
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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