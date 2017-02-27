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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1736173717381739

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 269
вище 25.65
51%
138
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
49
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:57

  Proofy написав:
  greenozon написав:вже котимся вниз

Не видно

то ли юмор у тебя одесский, то ли просыпаешься медленно. Межбанк уже к 30 подобрался.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:01

  Nazarkino написав:
  twin написав:Proofy Чекав відскоку в другій половині дня, почали з самого ранку..

Який відскок,я його небачу???

*Відправлено з Чату

А з 25,33 на 25,40 що було)
twin
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:03

МБ 25,25/28
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:09

  twin написав:А з 25,33 на 25,40 що було)

А ну да))))

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:12

  Surfer написав:
  Яша написав:
  asti написав:Сливаться, вы хотели сказать?!

Пора ветку переименовывать в "стон оленей в контексте ревальвации гривны". А ещё полгода назад оленями здесь называли совершенно других людей :)

*Відправлено з Чату


Почему других ? Те самые "лица", отоварившиеся па 27 и выше а ныне стонущие как в час весеннего гона. Особенно трогают романтические сентенции, сидящих на баксах аленях и ежедневно подсчитывающих свой ежедневный влет, со значительным пикирующим и мало обнадеживающим для них трендом, на гривнеукркпляже, с заботой "об экспортерах". Так и хочется сказать , "золотые вы алени , не бережете вы себя, все о стране печетесь".

Зображення
Киев 25,08 ой, не успел отойти - уже 25,05 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

И кабанчикам особенно баальшой и пламенный превед !

Все тимчасове... Ось ті, хто сидів на золоті і кому прогнозували ще багато років низької ціни і збитків, раптом почали відчувати приплив сил і фінансів, та ще й дуже високими темпами! На сьогодні вже реально продати грам за 47 доларів... І чомусь думаю, що їх чекають і кращі часи!
Qwerty
 
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:22

25.35/25.45
пару копеек на суммах
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:24

  stas_rst написав:Коротко про наболіле -
Президент України Володимир Зеленський анонсує цього року в Україні проведення земельної реформи, яка дозволить створити ринок землі у 2020 році. Про це він повідомив в ході українсько-турецького бізнес-форуму в рамках офіційного візиту глави Української держави до Туреччини. "У цьому році ми обов'язково проведемо земельну реформу, що вже наступного року дозволить створити ринок землі в 40 мільйонів га, яка є однією з кращих у світі за своєю якістю", - заявив він. Крім того, президент зазначив, що в Україні вже працюють турецькі компанії, які володіють землею. "Сподіваюся, що таких компаній стане значно більше, особливо це стосується південної частини України, де є необхідність у створенні і розвитку меліоративних систем. Тут ми також розглядаємо можливості для державно-приватного партнерства", - додав голова держави.


Далі все зроблять дуже швидко, бо "так нада" ... прогнози курсу долара стають ще веселішими :)

так и 24 можем пощупать
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:24

  greenozon написав:Ліміти на репатріацію дивідендів остаточно скасовано

перемога :mrgreen:
а переводы валюты с карты на карту обычному гражданину сколько ждать они там не пишут ?
SILVER_UA
 
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