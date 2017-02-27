Почему других ? Те самые "лица", отоварившиеся па 27 и выше а ныне стонущие как в час весеннего гона. Особенно трогают романтические сентенции, сидящих на баксах аленях и ежедневно подсчитывающих свой ежедневный влет, со значительным пикирующим и мало обнадеживающим для них трендом, на гривнеукркпляже, с заботой "об экспортерах". Так и хочется сказать , "золотые вы алени , не бережете вы себя, все о стране печетесь".
Киев 25,08 ой, не успел отойти - уже 25,05
И кабанчикам особенно баальшой и пламенный превед !
Все тимчасове... Ось ті, хто сидів на золоті і кому прогнозували ще багато років низької ціни і збитків, раптом почали відчувати приплив сил і фінансів, та ще й дуже високими темпами! На сьогодні вже реально продати грам за 47 доларів... І чомусь думаю, що їх чекають і кращі часи!
Президент України Володимир Зеленський анонсує цього року в Україні проведення земельної реформи, яка дозволить створити ринок землі у 2020 році. Про це він повідомив в ході українсько-турецького бізнес-форуму в рамках офіційного візиту глави Української держави до Туреччини. "У цьому році ми обов'язково проведемо земельну реформу, що вже наступного року дозволить створити ринок землі в 40 мільйонів га, яка є однією з кращих у світі за своєю якістю", - заявив він. Крім того, президент зазначив, що в Україні вже працюють турецькі компанії, які володіють землею. "Сподіваюся, що таких компаній стане значно більше, особливо це стосується південної частини України, де є необхідність у створенні і розвитку меліоративних систем. Тут ми також розглядаємо можливості для державно-приватного партнерства", - додав голова держави.
Далі все зроблять дуже швидко, бо "так нада" ... прогнози курсу долара стають ще веселішими