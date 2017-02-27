Додано: Чет 08 сер, 2019 12:13

Qwerty написав: Surfer написав: Яша написав: Пора ветку переименовывать в "стон оленей в контексте ревальвации гривны". А ещё полгода назад оленями здесь называли совершенно других людей



*Відправлено з Чату Пора ветку переименовывать в "стон оленей в контексте ревальвации гривны". А ещё полгода назад оленями здесь называли совершенно других людей



Почему других ? Те самые "лица", отоварившиеся па 27 и выше а ныне стонущие как в час весеннего гона. Особенно трогают романтические сентенции, сидящих на баксах аленях и ежедневно подсчитывающих свой ежедневный влет, со значительным пикирующим и мало обнадеживающим для них трендом, на гривнеукркпляже, с заботой "об экспортерах". Так и хочется сказать , "золотые вы алени , не бережете вы себя, все о стране печетесь".





Киев 25,08 ой, не успел отойти - уже 25,05



И кабанчикам особенно баальшой и пламенный превед ! Почему других ? Те самые "лица", отоварившиеся па 27 и выше а ныне стонущие как в час весеннего гона. Особенно трогают романтические сентенции, сидящих на баксах аленях и ежедневно подсчитывающих свой ежедневный влет, со значительным пикирующим и мало обнадеживающим для них трендом, на гривнеукркпляже, с заботой "об экспортерах". Так и хочется сказать , "золотые вы алени , не бережете вы себя, все о стране печетесь".Киев 25,08 ой, не успел отойти - уже 25,05И кабанчикам особенно баальшой и пламенный превед !

Все тимчасове... Ось ті, хто сидів на золоті і кому прогнозували ще багато років низької ціни і збитків, раптом почали відчувати приплив сил і фінансів, та ще й дуже високими темпами! На сьогодні вже реально продати грам за 47 доларів... І чомусь думаю, що їх чекають і кращі часи! Все тимчасове... Ось ті, хто сидів на золоті і кому прогнозували ще багато років низької ціни і збитків, раптом почали відчувати приплив сил і фінансів, та ще й дуже високими темпами! На сьогодні вже реально продати грам за 47 доларів... І чомусь думаю, що їх чекають і кращі часи!

Всегда относился к влошенцам в золото с предосторожностью, почти как к душевнобольным, и жизнь обычно неоднократно подтверждала это правило. Могу сделать исключение для миллиардеров, кому деньги некуда девать.Вот график золота за последние 10 лет.Возьмем среднюю доходность альтернативных вложений в 10%. Долгое время валютные вклады были и дороже, гривновые так вообще в разы, но это и сравнимо с рентой с недвиги, так что цифра в целом справедливая.При вложении тех же денег (30 000) на 10 лет хотя бы под 10% депо с ежегодной капитализацией имели бы гарантированный доход в 40 000 или финальную стоимость 70 000 а не 47 000. Гарантированный а не с горбами и ухабами очень напоминающий график стоимости тюльпана несколько сот лет тому назад.Даже если считать рост с конца 90-х, будем считать, вдруг у вас тогда была машина времени и вы могли смотаться на 20 лет вперед узрить рост металла, и то вы смогли бы зарабоать больше чем золото стоило в лучшие времена а не сегодня. А что делать тем кто влошился на пиках 11-13 годов ? Как хотя бы вернуть свои ?И это без доп затрат на хранение слитков , комиссии, опастности кражи / утери и т.п. Какой то нездоровый фетиш - не более того.UPDУкрепляемся дальше - Киев 25,31