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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1738173917401741>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 269
вище 25.65
51%
138
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
49
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:30

  Mazay256 написав:Внутри страны запрещены платежи в валюте

ты констатируешь то, что я утверждал ? или в чем проблема разрешить, как это было раньше когда в стране в магазинах валюта тоже не принималась, но без проблем переводилась с карты на карту ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:37

  SILVER_UA написав:
  Mazay256 написав:Внутри страны запрещены платежи в валюте

ты констатируешь то, что я утверждал ? или в чем проблема разрешить, как это было раньше когда в стране в магазинах валюта тоже не принималась, но без проблем переводилась с карты на карту ?


Когда что-то утверждаешь, не ставь знак вопроса :mrgreen:
Честно говоря, я двумя руками ЗА! Хотя-бы между своими картами...
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зачем я читаю форум? Что б понять сентимент ( во я демурьі наслушался) . Так сколько у нас ведмедей ? 70-80-90% ? Голосовалку надо новую .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:47

  Andrew_ написав:
  stas_rst написав:Коротко про наболіле -
Президент України Володимир Зеленський анонсує цього року в Україні проведення земельної реформи, яка дозволить створити ринок землі у 2020 році. Про це він повідомив в ході українсько-турецького бізнес-форуму в рамках офіційного візиту глави Української держави до Туреччини. "У цьому році ми обов'язково проведемо земельну реформу, що вже наступного року дозволить створити ринок землі в 40 мільйонів га, яка є однією з кращих у світі за своєю якістю", - заявив він. Крім того, президент зазначив, що в Україні вже працюють турецькі компанії, які володіють землею. "Сподіваюся, що таких компаній стане значно більше, особливо це стосується південної частини України, де є необхідність у створенні і розвитку меліоративних систем. Тут ми також розглядаємо можливості для державно-приватного партнерства", - додав голова держави.


Далі все зроблять дуже швидко, бо "так нада" ... прогнози курсу долара стають ще веселішими :)

так и 24 можем пощупать

Вы три часа писали что ниже 25 не будет. Какой смысл ваших прогнозов если они меняются каждых три часа? А потом, как принято на этом форуме, рассказывать как продался на максимуме, прокрутил 100500 овгз и вышел в валюту на самых низах. Тут столько сказочников обосновалось, что даже не знаешь где аналитика, а где пенсионеры фантазируют.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://www.leadingtrader.com/the-most- ... right-now/
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:55

Може мені хто небудь пояснити



Куди поділись
250292,65 − 247748,52 = 2544,13 млн. грн.
зменьшення гривньових ОВДП банків? Як на мене, вони якимось чином лишились в Мінфіні, згідно аналізу ліквідності за сьогодні.

Юридичні особи знизили кількість гривньових ОВДП на
19537,17 − 19486,63 = 50,54 млн.грн.

Фізичні особи на
3116,69 −2971,25 = 145,44 млн.

Та нерезиденти також знизили, та всього на
85040,61 − 84942,93 = 97,68 млн. грн.

Ось такі результати оплати аукціона за 06.08.2019, та поверненняя грошей 07.08.2019 за ОВДП. Загалом гривньових ОВДП стало меньше на
695 073,01 − 692 235,23 = 2 837,78 млн. грн.
і їх кількість на балансі НБУ не змінилась.

Ось і виникає питання - куди поділась ця додаткова ліквідність, якщо її не зʼїв Мінфін :?:

https://bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 12:07

  Faceless написав:https://www.leadingtrader.com/the-most-scary-and-important-chart-right-now/

Ни для кого не секрет, насколько рынки сейчас лихорадит.
Но вот видео... это какой-то набор идущих по кругу клише, перемежающийся с визуальным рядом, где все типа рушится и падает, со ссылками на типа "авторитеты" в виде заголовков прессы - обычный набор НЛП-приемов для вбивания гвоздями в голову аудитории какой-либо мысли.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 12:13

  Qwerty написав:
  Surfer написав:
  Яша написав:Пора ветку переименовывать в "стон оленей в контексте ревальвации гривны". А ещё полгода назад оленями здесь называли совершенно других людей :)

*Відправлено з Чату


Почему других ? Те самые "лица", отоварившиеся па 27 и выше а ныне стонущие как в час весеннего гона. Особенно трогают романтические сентенции, сидящих на баксах аленях и ежедневно подсчитывающих свой ежедневный влет, со значительным пикирующим и мало обнадеживающим для них трендом, на гривнеукркпляже, с заботой "об экспортерах". Так и хочется сказать , "золотые вы алени , не бережете вы себя, все о стране печетесь".

Зображення
Киев 25,08 ой, не успел отойти - уже 25,05 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

И кабанчикам особенно баальшой и пламенный превед !

Все тимчасове... Ось ті, хто сидів на золоті і кому прогнозували ще багато років низької ціни і збитків, раптом почали відчувати приплив сил і фінансів, та ще й дуже високими темпами! На сьогодні вже реально продати грам за 47 доларів... І чомусь думаю, що їх чекають і кращі часи!


Всегда относился к влошенцам в золото с предосторожностью, почти как к душевнобольным, и жизнь обычно неоднократно подтверждала это правило. Могу сделать исключение для миллиардеров, кому деньги некуда девать.

Вот график золота за последние 10 лет.

Зображення

Возьмем среднюю доходность альтернативных вложений в 10%. Долгое время валютные вклады были и дороже, гривновые так вообще в разы, но это и сравнимо с рентой с недвиги, так что цифра в целом справедливая.

При вложении тех же денег (30 000) на 10 лет хотя бы под 10% депо с ежегодной капитализацией имели бы гарантированный доход в 40 000 или финальную стоимость 70 000 а не 47 000. Гарантированный а не с горбами и ухабами очень напоминающий график стоимости тюльпана несколько сот лет тому назад.

Даже если считать рост с конца 90-х, будем считать, вдруг у вас тогда была машина времени и вы могли смотаться на 20 лет вперед узрить рост металла, и то вы смогли бы зарабоать больше чем золото стоило в лучшие времена а не сегодня. А что делать тем кто влошился на пиках 11-13 годов ? Как хотя бы вернуть свои ?

И это без доп затрат на хранение слитков , комиссии, опастности кражи / утери и т.п. Какой то нездоровый фетиш - не более того.

UPD
Укрепляемся дальше - Киев 25,31
Востаннє редагувалось Surfer в Чет 08 сер, 2019 12:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 12:16

Кстати о портах, экспорте-импорте и грузопотоках.

Неожиданно.

Абсолютный рекорд грузопотока за один месяц установил в июле порт Южный.

Как сообщили в Администрации морпортов Украины, операторы гавани обработали 4 млн 738 тысяч тонн грузов, что на 49% больше, чем в июле 2018 года. Удалось побить предыдущий рекорд, установленный больше трех с половиной лет назад, в ноябре 2015-го. Тогда грузооборот составил 4 млн 578 тысяч тонн.
79% грузопотока в Южном составил экспорт — 3 млн 741 тыс. тонн. Ключевое направление — Китай (руда).

https://dumskaya.net/news/port-yyzhnyy- ... op-101726/
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 12:18

  Surfer написав:
  Яша написав:Пора ветку переименовывать в "стон оленей в контексте ревальвации гривны". А ещё полгода назад оленями здесь называли совершенно других людей :)

*Відправлено з Чату


Почему других ? Те самые "лица", отоварившиеся па 27 и выше а ныне стонущие как в час весеннего гона. Особенно трогают романтические сентенции, сидящих на баксах аленях и ежедневно подсчитывающих свой ежедневный влет,


От же ж дивнi люди...

Люди не покупают доллар по 27, чтобы продать его по 30.
Они покупают доллар, чтобы БЫТЬ в долларе. Просто настоящие деньги - это доллар, а не гривня.

Не имеет значения, был ли куплен доллар по 5, по 8, по 13 или по 27. И неважно, сколько гривен он стоит сейчас. Важно лишь то, сколько долларов у вас ЕСТЬ :)

А тем, кто сидит в гривне, и думает, что вот вчера у него "в эквиваленте" было стотыщбаков, а сегодня стодесятьтыщбаков, напомню сермяжную правду - доллар и "эквивалент доллара" далеко не одно и то же :) Сначала войдите в доллар, вот тогда он у вас по настоящему будет. Не раньше :)
sergey_sryvkin
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