ты констатируешь то, что я утверждал ? или в чем проблема разрешить, как это было раньше когда в стране в магазинах валюта тоже не принималась, но без проблем переводилась с карты на карту ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 сер, 2019 11:30
Додано: Чет 08 сер, 2019 11:37
Когда что-то утверждаешь, не ставь знак вопроса
Честно говоря, я двумя руками ЗА! Хотя-бы между своими картами...
Додано: Чет 08 сер, 2019 11:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Зачем я читаю форум? Что б понять сентимент ( во я демурьі наслушался) . Так сколько у нас ведмедей ? 70-80-90% ? Голосовалку надо новую .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Чет 08 сер, 2019 11:47
Вы три часа писали что ниже 25 не будет. Какой смысл ваших прогнозов если они меняются каждых три часа? А потом, как принято на этом форуме, рассказывать как продался на максимуме, прокрутил 100500 овгз и вышел в валюту на самых низах. Тут столько сказочников обосновалось, что даже не знаешь где аналитика, а где пенсионеры фантазируют.
Додано: Чет 08 сер, 2019 11:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 08 сер, 2019 11:55
Може мені хто небудь пояснити
Куди поділись
250292,65 − 247748,52 = 2544,13 млн. грн.
зменьшення гривньових ОВДП банків? Як на мене, вони якимось чином лишились в Мінфіні, згідно аналізу ліквідності за сьогодні.
Юридичні особи знизили кількість гривньових ОВДП на
19537,17 − 19486,63 = 50,54 млн.грн.
Фізичні особи на
3116,69 −2971,25 = 145,44 млн.
Та нерезиденти також знизили, та всього на
85040,61 − 84942,93 = 97,68 млн. грн.
Ось такі результати оплати аукціона за 06.08.2019, та поверненняя грошей 07.08.2019 за ОВДП. Загалом гривньових ОВДП стало меньше на
695 073,01 − 692 235,23 = 2 837,78 млн. грн.
і їх кількість на балансі НБУ не змінилась.
Ось і виникає питання - куди поділась ця додаткова ліквідність, якщо її не зʼїв Мінфін
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 08 сер, 2019 12:07
Ни для кого не секрет, насколько рынки сейчас лихорадит.
Но вот видео... это какой-то набор идущих по кругу клише, перемежающийся с визуальным рядом, где все типа рушится и падает, со ссылками на типа "авторитеты" в виде заголовков прессы - обычный набор НЛП-приемов для вбивания гвоздями в голову аудитории какой-либо мысли.
Додано: Чет 08 сер, 2019 12:13
Всегда относился к влошенцам в золото с предосторожностью, почти как к душевнобольным, и жизнь обычно неоднократно подтверждала это правило. Могу сделать исключение для миллиардеров, кому деньги некуда девать.
Вот график золота за последние 10 лет.
Возьмем среднюю доходность альтернативных вложений в 10%. Долгое время валютные вклады были и дороже, гривновые так вообще в разы, но это и сравнимо с рентой с недвиги, так что цифра в целом справедливая.
При вложении тех же денег (30 000) на 10 лет хотя бы под 10% депо с ежегодной капитализацией имели бы гарантированный доход в 40 000 или финальную стоимость 70 000 а не 47 000. Гарантированный а не с горбами и ухабами очень напоминающий график стоимости тюльпана несколько сот лет тому назад.
Даже если считать рост с конца 90-х, будем считать, вдруг у вас тогда была машина времени и вы могли смотаться на 20 лет вперед узрить рост металла, и то вы смогли бы зарабоать больше чем золото стоило в лучшие времена а не сегодня. А что делать тем кто влошился на пиках 11-13 годов ? Как хотя бы вернуть свои ?
И это без доп затрат на хранение слитков , комиссии, опастности кражи / утери и т.п. Какой то нездоровый фетиш - не более того.
UPD
Укрепляемся дальше - Киев 25,31
Востаннє редагувалось Surfer в Чет 08 сер, 2019 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 08 сер, 2019 12:16
Кстати о портах, экспорте-импорте и грузопотоках.
Неожиданно.
Абсолютный рекорд грузопотока за один месяц установил в июле порт Южный.
Как сообщили в Администрации морпортов Украины, операторы гавани обработали 4 млн 738 тысяч тонн грузов, что на 49% больше, чем в июле 2018 года. Удалось побить предыдущий рекорд, установленный больше трех с половиной лет назад, в ноябре 2015-го. Тогда грузооборот составил 4 млн 578 тысяч тонн.
79% грузопотока в Южном составил экспорт — 3 млн 741 тыс. тонн. Ключевое направление — Китай (руда).
Додано: Чет 08 сер, 2019 12:18
От же ж дивнi люди...
Люди не покупают доллар по 27, чтобы продать его по 30.
Они покупают доллар, чтобы БЫТЬ в долларе. Просто настоящие деньги - это доллар, а не гривня.
Не имеет значения, был ли куплен доллар по 5, по 8, по 13 или по 27. И неважно, сколько гривен он стоит сейчас. Важно лишь то, сколько долларов у вас ЕСТЬ
А тем, кто сидит в гривне, и думает, что вот вчера у него "в эквиваленте" было стотыщбаков, а сегодня стодесятьтыщбаков, напомню сермяжную правду - доллар и "эквивалент доллара" далеко не одно и то же Сначала войдите в доллар, вот тогда он у вас по настоящему будет. Не раньше
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