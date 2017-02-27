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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 сер, 2019 12:36
s0v7a
Банки получили 2,5 млрд за погашение , и сразу кинули 2,777 на овернайты.
Меня другое удивило, кто продал 100 млн.долларов нац.банку вчера.
Кто не понял НБУ вчера купил 100 млн.долл.
нерезы не стали выходить а перевложились в ОВГЗ.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 08 сер, 2019 12:37
Surfer написав: Яша написав:
Пора ветку переименовывать в "стон оленей в контексте ревальвации гривны". А ещё полгода назад оленями здесь называли совершенно других людей *Відправлено з Чату
Почему других ? Те самые "лица", отоварившиеся па 27 и выше а ныне стонущие как в час весеннего гона. Особенно трогают романтические сентенции, сидящих на баксах аленях и ежедневно подсчитывающих свой ежедневный влет,
sergey_sryvkin написав:
От же ж дивнi люди...
Люди не покупают доллар по 27, чтобы продать его по 30.
Они покупают доллар, чтобы БЫТЬ в долларе. Просто настоящие деньги - это доллар, а не гривня.
Не имеет значения, был ли куплен доллар по 5, по 8, по 13 или по 27. И неважно, сколько гривен он стоит сейчас. Важно лишь то, сколько долларов у вас ЕСТЬ
А тем, кто сидит в гривне, и думает, что вот вчера у него "в эквиваленте" было стотыщбаков, а сегодня стодесятьтыщбаков, напомню сермяжную правду - доллар и "эквивалент доллара" далеко не одно и то же Сначала войдите в доллар, вот тогда он у вас по настоящему будет. Не раньше
Действительно странные люди - как будто прослушал речь очередного фетишиста, как с золотом
. Им якобы не важно что они влошились на пиках , важно что они в секте
Хотя теперь, когда золото / доллар дешевле пиков , а гривна продолжает укрепляться слышен неумолкаемый стон влошенцев, что свидетельствует что еще как важно "сколько гривен он стоит сейчас".
И не зовите в свою секту - не пойду - не знаю как вы, но я живу в стране где за доллар в магазине , рынке не купишь ничего. А большинство товаров я продолжаю покупать по эквиваленту курса 8-10-12 а никак не 25-27, не вижу смысла покупать что то за 25-27 если могу отовариваться по 8-12 - загадочен ваш инвестплан , все равно что скряги чахнущие над протухшим золотом. Странный какой то нищебродский фетишь "быть в долларе", за который многие банки у нас уже сегодня дают несчастных 1-2-3% годовых
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Surfer
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Додано: Чет 08 сер, 2019 12:41
zzzzzz написав:
нерезы не стали выходить а перевложились в ОВГЗ.
Никому нельзя верить)))) Тут вещали что еще с июня должны были в узкую дверь лезть ... ракета на 30-35 ..!))))
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Investor_33
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Додано: Чет 08 сер, 2019 12:42
Surfer написав:
нищебродский фетиш "быть в долларе", за который многие банки у нас уже сегодня дают несчастных 1-2-3% годовых
Это скорее аргумент против
ваших рассуждений. Чем надёжнее актив, тем ниже его доходность.
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Вадюшка
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Додано: Чет 08 сер, 2019 12:42
Surfer написав:
Действительно странные люди - как будто прослушал речь очередного фетишиста, как с золотом
. Им якобы не важно что они влошились на пиках , важно что они в секте
Хотя теперь, когда золото / доллар дешевле пиков , а гривна продолжает укрепляться слышен неумолкаемый стон влошенцев, что свидетельствует что еще как важно "сколько гривен он стоит сейчас".
И не зовите в свою секту - не пойду - не знаю как вы, но я живу в стране где за доллар в магазине , рынке не купишь ничего. А большинство товаров я продолжаю покупать по эквиваленту курса 8-10-12 а никак не 25-27, не вижу смысла покупать что то за 25-27 если могу отовариваться по 8-12 - загадочен ваш инвестплан , все равно что скряги чахнущие над протухшим золотом. Странный какой то нищебродский фетишь "быть в долларе", за который многие банки у нас уже сегодня дают несчастных 1-2-3% годовых
Странно. Я вот смотрю, а цены на авто и недвижимость выставляют в валюте почему-то.
Вот как только я увижу цены в гривнах, и только с паяльником смогу заставить покупателя взять валюту - поверю в гривну окончательно.
А пока имею бакс и по 8 и по 12 и по 28. Ничего сплю спокойно. Ибо там падает, а гривневая масса типа растет. Хотя растет она, если переводить опять таки в ненавистный доллар
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vano80
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Додано: Чет 08 сер, 2019 12:52
Investor_33 написав: zzzzzz написав:
нерезы не стали выходить а перевложились в ОВГЗ.
Никому нельзя верить)))) Тут вещали что еще с июня должны были в узкую дверь лезть ... ракета на 30-35 ..!))))
Да нерезы не пошли на выход. Но мне просто не понятно, кто вчера столько валюты сливал на межбанке ,что НБУ пришлось 100 млн купить. ????
Нерезы походу отпадают.....( ну может завтра вдруг появится прирост ОВГЗ на их балансе, хотя маловероятно )
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 08 сер, 2019 12:58
zzzzzz написав: Investor_33 написав: zzzzzz написав:
нерезы не стали выходить а перевложились в ОВГЗ.
Никому нельзя верить)))) Тут вещали что еще с июня должны были в узкую дверь лезть ... ракета на 30-35 ..!))))
Да нерезы не пошли на выход. Но мне просто не понятно, кто вчера столько валюты сливал на межбанке ,что НБУ пришлось 100 млн купить. ????
Нерезы походу отпадают.....( ну может завтра вдруг появится прирост ОВГЗ на их балансе, хотя маловероятно )
Возможно, агросектор, бабло уже пошло из-за бугра, за новый урожай
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EvgCapp
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