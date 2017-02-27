Додано: Чет 08 сер, 2019 12:37

Surfer написав: Яша написав: Пора ветку переименовывать в "стон оленей в контексте ревальвации гривны". А ещё полгода назад оленями здесь называли совершенно других людей



*Відправлено з Чату Пора ветку переименовывать в "стон оленей в контексте ревальвации гривны". А ещё полгода назад оленями здесь называли совершенно других людей



Почему других ? Те самые "лица", отоварившиеся па 27 и выше а ныне стонущие как в час весеннего гона. Особенно трогают романтические сентенции, сидящих на баксах аленях и ежедневно подсчитывающих свой ежедневный влет, Почему других ? Те самые "лица", отоварившиеся па 27 и выше а ныне стонущие как в час весеннего гона. Особенно трогают романтические сентенции, сидящих на баксах аленях и ежедневно подсчитывающих свой ежедневный влет,

sergey_sryvkin написав: От же ж дивнi люди...



Люди не покупают доллар по 27, чтобы продать его по 30.

Они покупают доллар, чтобы БЫТЬ в долларе. Просто настоящие деньги - это доллар, а не гривня.



Не имеет значения, был ли куплен доллар по 5, по 8, по 13 или по 27. И неважно, сколько гривен он стоит сейчас. Важно лишь то, сколько долларов у вас ЕСТЬ



А тем, кто сидит в гривне, и думает, что вот вчера у него "в эквиваленте" было стотыщбаков, а сегодня стодесятьтыщбаков, напомню сермяжную правду - доллар и "эквивалент доллара" далеко не одно и то же Сначала войдите в доллар, вот тогда он у вас по настоящему будет. Не раньше От же ж дивнi люди...Люди не покупают доллар по 27, чтобы продать его по 30.Они покупают доллар, чтобы БЫТЬ в долларе. Просто настоящие деньги - это доллар, а не гривня.Не имеет значения, был ли куплен доллар по 5, по 8, по 13 или по 27. И неважно, сколько гривен он стоит сейчас. Важно лишь то, сколько долларов у вас ЕСТЬА тем, кто сидит в гривне, и думает, что вот вчера у него "в эквиваленте" было стотыщбаков, а сегодня стодесятьтыщбаков, напомню сермяжную правду - доллар и "эквивалент доллара" далеко не одно и то же Сначала войдите в доллар, вот тогда он у вас по настоящему будет. Не раньше

Действительно странные люди - как будто прослушал речь очередного фетишиста, как с золотом. Им якобы не важно что они влошились на пиках , важно что они в сектеХотя теперь, когда золото / доллар дешевле пиков , а гривна продолжает укрепляться слышен неумолкаемый стон влошенцев, что свидетельствует что еще как важно "сколько гривен он стоит сейчас".И не зовите в свою секту - не пойду - не знаю как вы, но я живу в стране где за доллар в магазине , рынке не купишь ничего. А большинство товаров я продолжаю покупать по эквиваленту курса 8-10-12 а никак не 25-27, не вижу смысла покупать что то за 25-27 если могу отовариваться по 8-12 - загадочен ваш инвестплан , все равно что скряги чахнущие над протухшим золотом. Странный какой то нищебродский фетишь "быть в долларе", за который многие банки у нас уже сегодня дают несчастных 1-2-3% годовых