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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1739174017411742

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 270
вище 25.65
51%
138
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
18%
49
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:30

  Вадюшка написав:
  Surfer написав:нищебродский фетиш "быть в долларе", за который многие банки у нас уже сегодня дают несчастных 1-2-3% годовых :mrgreen:

Это скорее аргумент против ваших рассуждений. Чем надёжнее актив, тем ниже его доходность.

Но не всегда это работает. Бывают нежданчики. Захочет Трамп обесценить бакс, например.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:31

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Меня другое удивило, кто продал 100 млн.долларов нац.банку вчера.
Кто не понял НБУ вчера купил 100 млн.долл.

Судя по высоким оборотам последних недель, вполне возможно, что это не один крупный продавец, а естественный перекос рынка. Могли покупать у многих. В пользу этого говорит и то, что выходы были многократными.


Это понятно что много. Ясное дело что "нерезы" это не 2-3 юр.лица, их может быть 100 и 200
Но мне интересно кто это был ? ( нерезы, экспортеры , еще фиг знает кто, кто ?)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:36

  zzzzzz написав:s0v7a



нерезы не стали выходить а перевложились в ОВГЗ.

Та ну :wink:
twin
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:38

  hxbbgaf написав:
  Вадюшка написав:
  Surfer написав:нищебродский фетиш "быть в долларе", за который многие банки у нас уже сегодня дают несчастных 1-2-3% годовых :mrgreen:

Это скорее аргумент против ваших рассуждений. Чем надёжнее актив, тем ниже его доходность.

Но не всегда это работает. Бывают нежданчики. Захочет Трамп обесценить бакс, например.


Говорить про "нежданчики" на баксе, сидя при этом в гривне... то ещё извращение.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:46

  EvgCapp написав:
Возможно, агросектор, бабло уже пошло из-за бугра, за новый урожай


https://minagro.gov.ua/ua/news/z-pochat ... tonn-zerna
В процентах приличный прирост получается кстати.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:50

  vano80 написав:
  Surfer написав:
Действительно странные люди - как будто прослушал речь очередного фетишиста, как с золотом :D . Им якобы не важно что они влошились на пиках , важно что они в секте :mrgreen: Хотя теперь, когда золото / доллар дешевле пиков , а гривна продолжает укрепляться слышен неумолкаемый стон влошенцев, что свидетельствует что еще как важно "сколько гривен он стоит сейчас".

И не зовите в свою секту - не пойду - не знаю как вы, но я живу в стране где за доллар в магазине , рынке не купишь ничего. А большинство товаров я продолжаю покупать по эквиваленту курса 8-10-12 а никак не 25-27, не вижу смысла покупать что то за 25-27 если могу отовариваться по 8-12 - загадочен ваш инвестплан , все равно что скряги чахнущие над протухшим золотом. Странный какой то нищебродский фетишь "быть в долларе", за который многие банки у нас уже сегодня дают несчастных 1-2-3% годовых :mrgreen:


Странно. Я вот смотрю, а цены на авто и недвижимость выставляют в валюте почему-то.
Вот как только я увижу цены в гривнах, и только с паяльником смогу заставить покупателя взять валюту - поверю в гривну окончательно.
А пока имею бакс и по 8 и по 12 и по 28. Ничего сплю спокойно. Ибо там падает, а гривневая масса типа растет. Хотя растет она, если переводить опять таки в ненавистный доллар :mrgreen:

Продет сосед машину и цену пересчитывает каждый день - говорит, что начинал с $8000, а сегодня уже $8500 :mrgreen: Дешевле нет смысла, так как новую хочет брать, а она за гривну продается, не за доллары.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:03

  buratinyo написав:Продет сосед машину и цену пересчитывает каждый день - говорит, что начинал с $8000, а сегодня уже $8500 :mrgreen: Дешевле нет смысла, так как новую хочет брать, а она за гривну продается, не за доллары.


Ну тут вопрос стандартный, ему продавать или продать. Если за 8 не продал, то за 8,5 пусть ждет дальше.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:09

  lrs7719 написав:
  EvgCapp написав:
Возможно, агросектор, бабло уже пошло из-за бугра, за новый урожай


https://minagro.gov.ua/ua/news/z-pochat ... tonn-zerna
В процентах приличный прирост получается кстати.

Да более чем на 50% прирост по сравнению с прошлым годом. Сельское хозяйство у нас лидер по экспорту, следовательно ОВГЗ для иностранных спекулянтов это очень правильное вложение. Они знают, что гривна будет расти, читая такие отчеты. Плюс к этому решение НБУ, которые тоже много знают, об отмене обязательной продаже валютной выручки, которое однозначно говорит о попытках НБУ СДЕРЖАТЬ ожидаемое никому не нужное удорожание гривны на межбанке. Если бы не это решение НБУ думаю, что мы бы увидели уже курс доллара ниже 22 точно. А так НБУ покупает доллары в резервы аккуратно и регулярно, сдерживая его падение на межбанке. При этом экспортеры зерна не сильно страдают, им курс доллара по боку по сравнению с объемами собранного урожая.

Другими словами, лучше собрать 4,7 млн тонн зерновых культур при курсе 22 грн за доллар, чем собрать 3,1 млн тонн зерновых при курсе 28 грн за доллар (при стабильно растущих ценах на мировом рынке зерна).

Также хотел бы отметить такой момент, что НБУ чаще действует как профессиональный спекулянт, следовательно его действия целесообразно копировать - покупать доллары на каждом дне.

Экспорт зерна закончится в сентябре, как обычно, или чуть позже в этом году?

Что касается импорта газа, то промышленность не заинтересована в массовых закупках газа российского по причине того, что промышленность в нокдауне после брехунца. Брехунца, конечно, можно понять - главное для него чтобы рошенчик работал. :(

Следовательно событий в ближайшем времени (месяц-два), чтобы задрать доллар выше 30 не ожидается.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:21

Буратино.

Ваш сосед просто гений маркетинга, пора ему семинары проводить)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:22

  vano80 написав:
  buratinyo написав:Продает сосед машину и цену пересчитывает каждый день - говорит, что начинал с $8000, а сегодня уже $8500 :mrgreen: Дешевле нет смысла, так как новую хочет брать, а она за гривну продается, не за доллары.


Ну тут вопрос стандартный, ему продавать или продать. Если за 8 не продал, то за 8,5 пусть ждет дальше.


Дай Бог здоровья моему соседу! Ему электромобиль надо купить, чтобы не финансировать северного террориста, который и тебя, грузина, загнал сюда в Украину. :D

Это к тому, что если надо срочно продать, то продаст перекупам за столько, за сколько возьмут. Но новый элекромобиль продают за гривны, значит ему надо цену в долларах поднимать за свой корч в такой ситуации. Это же как дважды два. :mrgreen:
buratinyo
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