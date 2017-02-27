Додано: Чет 08 сер, 2019 14:09

lrs7719 написав: EvgCapp написав:

Возможно, агросектор, бабло уже пошло из-за бугра, за новый урожай Возможно, агросектор, бабло уже пошло из-за бугра, за новый урожай



https://minagro.gov.ua/ua/news/z-pochat ... tonn-zerna

В процентах приличный прирост получается кстати. В процентах приличный прирост получается кстати.

Да более чем на 50% прирост по сравнению с прошлым годом. Сельское хозяйство у нас лидер по экспорту, следовательно ОВГЗ для иностранных спекулянтов это очень правильное вложение. Они знают, что гривна будет расти, читая такие отчеты. Плюс к этому решение НБУ, которые тоже много знают, об отмене обязательной продаже валютной выручки, которое однозначно говорит о попытках НБУ СДЕРЖАТЬ ожидаемое никому не нужное удорожание гривны на межбанке. Если бы не это решение НБУ думаю, что мы бы увидели уже курс доллара ниже 22 точно. А так НБУ покупает доллары в резервы аккуратно и регулярно, сдерживая его падение на межбанке. При этом экспортеры зерна не сильно страдают, им курс доллара по боку по сравнению с объемами собранного урожая.Другими словами, лучше собрать 4,7 млн тонн зерновых культур при курсе 22 грн за доллар, чем собрать 3,1 млн тонн зерновых при курсе 28 грн за доллар (при стабильно растущих ценах на мировом рынке зерна).Также хотел бы отметить такой момент, что НБУ чаще действует как профессиональный спекулянт, следовательно его действия целесообразно копировать - покупать доллары на каждом дне.Экспорт зерна закончится в сентябре, как обычно, или чуть позже в этом году?Что касается импорта газа, то промышленность не заинтересована в массовых закупках газа российского по причине того, что промышленность в нокдауне после брехунца. Брехунца, конечно, можно понять - главное для него чтобы рошенчик работал.Следовательно событий в ближайшем времени (месяц-два), чтобы задрать доллар выше 30 не ожидается.