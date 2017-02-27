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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1740174117421743

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 270
вище 25.65
51%
138
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
18%
49
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:26

  zzzzzz написав:Буратино.

Ваш сосед просто гений маркетинга, пора ему семинары проводить)))

Возможно. Продать жрущий российский бензин корчь, как голодная кобыла дорогую солому, это вам сложнее сейчас, чем курс доллара в Украине угадать.

То-то я смотрю вы все в молоко попадаете. :mrgreen:
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:53

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 08.08.2019 09.08.2019
дата розрахунку 07.08.2019 08.08.2019
Долар США 2542,4348 2531,6561
После полудня гривна укрепилась еще на 2.5 копейки.
Постояв после обеда на дневных минимумах, котировки на копейку отскочили.

Этот день в истории:
2017 - 2573.25 (-42)
2018 - 2696.17 (-165)
Обращает на себя внимание тот факт, что в этот день последние 3 года гривна укрепляется. Можно предположить, что сейчас этот процесс естественный.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:00

Кардіограма ліквідності вечір


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 40 765,79(40 860,20 −94,41(− 3 414,24)) млн.
Загальна ліквідність 40 765,79 + 23 020 - 87,9 = 63 697,89(61 014,90 + 2 682,99(- 1 558,74)) млн. гривень.

Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65932,46(65947,56) млн.гривень. Знову трошечки впала.

Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2470,363627(2470,929338).

НБУ налив 2 536 млн. грн. купивши десь 100 млн. долярів. Автономні чинники додали всього 147 млн. грн. Додали готівки в оббігу на 828 млн. грн., скоротивши коррахунки. Та всього 1 006 млн. грн. виплатили Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Коррахунки меньші за нормативи резервування, загальна ліквідність меньше свого середнього значення за цей рік.
Маловато ліквідності для росту доляра.

Доляр сьогодні припав, та за курсом НБУ склав - 25,316561 грн./$.

Загальна ліквідність за 2018 рік.
Загальна ліквідність за 2017 рік.

Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:

2017 - 53210,81 млн. грн.;
2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%;
2019 - 65932,46 млн. грн., підросло на 13,84%(13,86%).

ВО

PS
Не дивлячись на завтрашній аукціон по регулюванню ліквідності спробую припустити подальше падіння коррахунків, та ріст овернайтів.

Перше - попереду вихідні, тобто овернайти на дві ночі.
По друге - якось так сталося, 9 числа кожного місяця ну дуже низькі коррахунки, а от після 10 тукає вгору, вище заданного середнього за місяць нормативу ліквідності, який бажаєшь чи ні, а треба виконувати.

Після 10 визначають нову величину і самого того нормативу.

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:35

buratinyo
Электромобиль - не Таврия? Значит завозится из-за бугра за долл. А цена в гр. - это хотелки хитрых продаванов.
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:42

Друзі!!!

Закінчуємо оффтоп про авто!

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:49

  Surfer написав:
  sergey_sryvkin написав:От же ж дивнi люди...
Люди не покупают доллар по 27, чтобы продать его по 30.
Они покупают доллар, чтобы БЫТЬ в долларе. Просто настоящие деньги - это доллар, а не гривня.

Действительно странные люди - как будто прослушал речь очередного фетишиста, как с золотом :D . Им якобы не важно что они влошились на пиках.

В доллар не вкладываются, в доллар выходят из "влошений".
Это в гривну можно вложиться, ради временных спекуляций. Что и происходит на рынке ОВГЗ. И текущее укрепление гривни - это лишь СЛЕДСТВИЕ этих спекуляций. Пампят гривну, аки биткойн :)

  Surfer написав:И не зовите в свою секту - не пойду - не знаю как вы, но я живу в стране где за доллар в магазине , рынке не купишь ничего.
Странный какой то нищебродский фетишь "быть в долларе"


Вот же ж, фетишисты, всякие там ротшильды трампы и рокфеллеры... Одно слово - нищеброды :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:57

монеты

видел в ЕС автоматы которые без комиссии меняют бумажку на евро монеты, а есть ли вариант обратного обмена из монет в бумагу ?
SILVER_UA
 
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