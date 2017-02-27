Возможно. Продать жрущий российский бензин корчь, как голодная кобыла дорогую солому, это вам сложнее сейчас, чем курс доллара в Украине угадать.
То-то я смотрю вы все в молоко попадаете.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 сер, 2019 14:26
Додано: Чет 08 сер, 2019 14:53
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 08.08.2019 09.08.2019
дата розрахунку 07.08.2019 08.08.2019
Долар США 2542,4348 2531,6561
После полудня гривна укрепилась еще на 2.5 копейки.
Постояв после обеда на дневных минимумах, котировки на копейку отскочили.
Этот день в истории:
2017 - 2573.25 (-42)
2018 - 2696.17 (-165)
Обращает на себя внимание тот факт, что в этот день последние 3 года гривна укрепляется. Можно предположить, что сейчас этот процесс естественный.
Додано: Чет 08 сер, 2019 15:00
Кардіограма ліквідності вечір
Вітаюсь совсіма.
Коррахунки - 40 765,79(40 860,20 −94,41(− 3 414,24)) млн.
Загальна ліквідність 40 765,79 + 23 020 - 87,9 = 63 697,89(61 014,90 + 2 682,99(- 1 558,74)) млн. гривень.
Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65932,46(65947,56) млн.гривень. Знову трошечки впала.
Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2470,363627(2470,929338).
НБУ налив 2 536 млн. грн. купивши десь 100 млн. долярів. Автономні чинники додали всього 147 млн. грн. Додали готівки в оббігу на 828 млн. грн., скоротивши коррахунки. Та всього 1 006 млн. грн. виплатили Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Коррахунки меньші за нормативи резервування, загальна ліквідність меньше свого середнього значення за цей рік.
Маловато ліквідності для росту доляра.
Доляр сьогодні припав, та за курсом НБУ склав - 25,316561 грн./$.
Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:
2017 - 53210,81 млн. грн.;
2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%;
2019 - 65932,46 млн. грн., підросло на 13,84%(13,86%).
ВО
PS
Не дивлячись на завтрашній аукціон по регулюванню ліквідності спробую припустити подальше падіння коррахунків, та ріст овернайтів.
Перше - попереду вихідні, тобто овернайти на дві ночі.
По друге - якось так сталося, 9 числа кожного місяця ну дуже низькі коррахунки, а от після 10 тукає вгору, вище заданного середнього за місяць нормативу ліквідності, який бажаєшь чи ні, а треба виконувати.
Після 10 визначають нову величину і самого того нормативу.
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 08 сер, 2019 15:35
buratinyo
Электромобиль - не Таврия? Значит завозится из-за бугра за долл. А цена в гр. - это хотелки хитрых продаванов.
Додано: Чет 08 сер, 2019 15:42
Друзі!!!
Закінчуємо оффтоп про авто!
З пов.
Додано: Чет 08 сер, 2019 15:49
В доллар не вкладываются, в доллар выходят из "влошений".
Это в гривну можно вложиться, ради временных спекуляций. Что и происходит на рынке ОВГЗ. И текущее укрепление гривни - это лишь СЛЕДСТВИЕ этих спекуляций. Пампят гривну, аки биткойн
Вот же ж, фетишисты, всякие там ротшильды трампы и рокфеллеры... Одно слово - нищеброды
Додано: Чет 08 сер, 2019 15:57
монеты
видел в ЕС автоматы которые без комиссии меняют бумажку на евро монеты, а есть ли вариант обратного обмена из монет в бумагу ?
Додано: Чет 08 сер, 2019 16:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Очень Добренький Вечерок.
25,40-25,52
Так закончили день .
Всем наилучшие пожелания Здоровья и Удачи.
Додано: Чет 08 сер, 2019 17:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Укрепление гривны - это фикция. Чем ниже курс, тем дороже обслуживание госдолга номинированного в гривне по неадекватным процентам.
Додано: Чет 08 сер, 2019 17:27
s0v7a
если говорить про ликвидность в сравнении с прошлым годом думаю часть ликвидности стерелизовал Минфин через ОВГЗ.
Живите своим умом!
|