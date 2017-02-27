|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 сер, 2019 17:28
Surfer написав:
А большинство товаров я продолжаю покупать по эквиваленту курса 8-10-12 а никак не 25-27,
В магазинчиках с названием "Все по 8(10/12)" ? )
-
tumos
-
-
- Повідомлень: 902
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|15472
|1837727
|
|
|6677
|1441466
|
Чет 08 сер, 2019 09:39
ЛОБ
|
|32
|2088
|