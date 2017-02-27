RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1741174217431744

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 270
вище 25.65
51%
138
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
18%
49
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 17:28

  Surfer написав:
А большинство товаров я продолжаю покупать по эквиваленту курса 8-10-12 а никак не 25-27,


В магазинчиках с названием "Все по 8(10/12)" ? )
tumos
 
Повідомлень: 902
З нами з: 12.03.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1741174217431744
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1546, 1547, 1548
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15472 1837727
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2019 15:17
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 666, 667, 668
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6677 1441466
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2019 09:39
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1, 2, 3, 4
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
32 2088
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2019 13:31
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15287)
08.08.2019 18:26
Беларусь (525)
08.08.2019 18:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.