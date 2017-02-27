Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 сер, 2019 17:28
Surfer написав:
А большинство товаров я продолжаю покупать по эквиваленту курса 8-10-12 а никак не 25-27,
В магазинчиках с названием "Все по 8(10/12)" ? )
tumos
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Додано: Чет 08 сер, 2019 17:43
Президент США Дональд Трамп заявил, что не восторге от укрепления доллара, и призвал Федеральную резервную систему (ФРС) продолжить снижать процентную ставку, чтобы ослабить курс американской нацвалюты.
"Как ваш президент, можно подумать, что я был бы рад нашему очень сильному доллару. Но я не рад!", - написал Трамп на своей странице в Twitter. "Высокие процентные ставки ФРС по сравнению с другими странами поддерживают доллар на высоком уровне, в результате чего нашим прекрасным производителям становится все тяжелее" конкурировать, написал Трамп, упомянув Caterpillar Inc., Boeing Co. и Deere & Co.
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zzzzzz
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Додано: Чет 08 сер, 2019 17:44
tumos написав: Surfer написав:
А большинство товаров я продолжаю покупать по эквиваленту курса 8-10-12 а никак не 25-27,
В магазинчиках с названием "Все по 8(10/12)" ? )
Таки да тоже не понимаю как такое возможно...Всё подорожало в разы .. Единственная польза от отката грывны в том что теперь мой заработок в у.е на 10-20 % больше
Den
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Додано: Чет 08 сер, 2019 17:46
Сегодня утилизировал все у.е и гривны на ЕВРО в среднием получилось по 1,12 буду ждать 1,18 и менять обратно ...
Den
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Додано: Чет 08 сер, 2019 18:02
Den написав:
Сегодня утилизировал все у.е и гривны на ЕВРО в среднием получилось по 1,12 буду ждать 1,18 и менять обратно ...
Твит Трампа подействовал ?)))
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zzzzzz
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Додано: Чет 08 сер, 2019 18:04
zzzzzz написав: Den написав:
Сегодня утилизировал все у.е и гривны на ЕВРО в среднием получилось по 1,12 буду ждать 1,18 и менять обратно ...
Твит Трампа подействовал ?)))
Та я не читаю его твиты уже писал неделю назад что жду понижения ставки до 0 и бесконечное ку-ку (причем не только по долару)PS Вон дания уже поставила на ипотеку 0 %. А юань посмотрите ??
Den
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Додано: Чет 08 сер, 2019 18:09
Den
Ага читал только что про Данию.Но я больше смотрю на рынок гос.долга. Вчера Германия размещала 5-летние бонды, ставка получилась (минус) -0,79% в евро.
Ставка падает уже седьмой год !!!!
https://ru.investing.com/economic-calen ... uction-579
про бесконечное ку-ку ты хорошо сказал
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zzzzzz
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Додано: Чет 08 сер, 2019 18:18
Собаки привезены из Японии с идеальной родословной .. Гранд чемпионы... Если кому надо пишите в личку ... Цена от 5,000
Den
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Додано: Чет 08 сер, 2019 18:25
Den написав:
Собаки привезены из Японии с идеальной родословной .. Гранд чемпионы... Если кому надо пишите в личку ... Цена от 5,000
какие блюда из них вкуснее? Цена в BTC ?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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