Президент США Дональд Трамп заявил, что не восторге от укрепления доллара, и призвал Федеральную резервную систему (ФРС) продолжить снижать процентную ставку, чтобы ослабить курс американской нацвалюты.



"Как ваш президент, можно подумать, что я был бы рад нашему очень сильному доллару. Но я не рад!", - написал Трамп на своей странице в Twitter.



"Высокие процентные ставки ФРС по сравнению с другими странами поддерживают доллар на высоком уровне, в результате чего нашим прекрасным производителям становится все тяжелее" конкурировать, написал Трамп, упомянув Caterpillar Inc., Boeing Co. и Deere & Co.