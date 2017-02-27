RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 17421743174417451746>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 271
вище 25.65
51%
138
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
18%
50
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 17:28

  Surfer написав:
А большинство товаров я продолжаю покупать по эквиваленту курса 8-10-12 а никак не 25-27,


В магазинчиках с названием "Все по 8(10/12)" ? )
tumos
 
Повідомлень: 902
З нами з: 12.03.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 17:43

Президент США Дональд Трамп заявил, что не восторге от укрепления доллара, и призвал Федеральную резервную систему (ФРС) продолжить снижать процентную ставку, чтобы ослабить курс американской нацвалюты.

"Как ваш президент, можно подумать, что я был бы рад нашему очень сильному доллару. Но я не рад!", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

"Высокие процентные ставки ФРС по сравнению с другими странами поддерживают доллар на высоком уровне, в результате чего нашим прекрасным производителям становится все тяжелее" конкурировать, написал Трамп, упомянув Caterpillar Inc., Boeing Co. и Deere & Co.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34552
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3360 раз.
Подякували: 7072 раз.
 
Профіль
27
5
2
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 17:44

  tumos написав:
  Surfer написав:
А большинство товаров я продолжаю покупать по эквиваленту курса 8-10-12 а никак не 25-27,


В магазинчиках с названием "Все по 8(10/12)" ? )
Таки да тоже не понимаю как такое возможно...Всё подорожало в разы .. Единственная польза от отката грывны в том что теперь мой заработок в у.е на 10-20 % больше :)
Den
 
Повідомлень: 400
З нами з: 18.06.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 17:46

Уе и гривну на евро

Сегодня утилизировал все у.е и гривны на ЕВРО в среднием получилось по 1,12 буду ждать 1,18 и менять обратно ... :)
Den
 
Повідомлень: 400
З нами з: 18.06.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:02

  Den написав:Сегодня утилизировал все у.е и гривны на ЕВРО в среднием получилось по 1,12 буду ждать 1,18 и менять обратно ... :)

Твит Трампа подействовал ?)))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34552
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3360 раз.
Подякували: 7072 раз.
 
Профіль
27
5
2
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:04

  zzzzzz написав:
  Den написав:Сегодня утилизировал все у.е и гривны на ЕВРО в среднием получилось по 1,12 буду ждать 1,18 и менять обратно ... :)

Твит Трампа подействовал ?)))
Та я не читаю его твиты уже писал неделю назад что жду понижения ставки до 0 и бесконечное ку-ку (причем не только по долару)PS Вон дания уже поставила на ипотеку 0 %. А юань посмотрите ??
Den
 
Повідомлень: 400
З нами з: 18.06.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:09

Den
Ага читал только что про Данию.Но я больше смотрю на рынок гос.долга. Вчера Германия размещала 5-летние бонды, ставка получилась (минус) -0,79% в евро.

Ставка падает уже седьмой год !!!!

https://ru.investing.com/economic-calen ... uction-579

про бесконечное ку-ку ты хорошо сказал :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34552
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3360 раз.
Подякували: 7072 раз.
 
Профіль
27
5
2
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:14

  Ірина_ написав:Друзі!!!

Закінчуємо оффтоп про авто!

З пов.

подскажите вы раньше обзоры делали, забросили?
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5569
З нами з: 20.11.08
Подякував: 68 раз.
Подякували: 1376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:18

Продам щенков Акита -Ину

Собаки привезены из Японии с идеальной родословной .. Гранд чемпионы... Если кому надо пишите в личку ... Цена от 5,000
Den
 
Повідомлень: 400
З нами з: 18.06.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:25

  Den написав:Собаки привезены из Японии с идеальной родословной .. Гранд чемпионы... Если кому надо пишите в личку ... Цена от 5,000

какие блюда из них вкуснее? Цена в BTC ?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2804
З нами з: 03.12.14
Подякував: 355 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 17421743174417451746>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: osafly і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1546, 1547, 1548
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15474 1837829
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2019 19:07
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 666, 667, 668
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6677 1441487
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2019 09:39
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1, 2, 3, 4
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
32 2123
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2019 13:31
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13134)
08.08.2019 20:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.