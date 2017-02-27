Den написав:Сегодня утилизировал все у.е и гривны на ЕВРО в среднием получилось по 1,12 буду ждать 1,18 и менять обратно ...
1,18?????????????? Коли Ви плануєте побачити цей рівень? Тут і при 1,15 ЄС почне розлазитися....
Планую побажиты вже у жовтни PS до цього ж планую там и фунта в то й же час те ж на 1.18
GBP 1.21 Может скоро пробить до 1.3
Я думаю 2-3-5 летку взять ОВГЗ
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
Zebra написав:Укрепление гривны - это фикция. Чем ниже курс, тем дороже обслуживание госдолга номинированного в гривне по неадекватным процентам.
Укріплення грн. - це ринкова тенденція. Чим нижче курс ($), тим дешевше буде обслуговувати зовнішній борг номінований в доларові по відсоткам яким давали. ПС чи може ви хотіли грн. овгз із відсотками як в іноземній валюті? ППС простіше признати, що капітулювали із прогнозуванням
Zebra написав:Укрепление гривны - это фикция. Чем ниже курс, тем дороже обслуживание госдолга номинированного в гривне по неадекватным процентам.
Укріплення грн. - це ринкова тенденція. Чим нижче курс ($), тим дешевше буде обслуговувати зовнішній борг номінований в доларові по відсоткам яким давали. ПС чи може ви хотіли грн. овгз із відсотками як в іноземній валюті? ППС простіше признати, що капітулювали із прогнозуванням
на курс.ком.уа все уже 100500 раз капитулировали с 2017 году
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.