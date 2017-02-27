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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1743174417451746>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 271
вище 25.65
51%
138
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
18%
50
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:29

  Мизантрóп написав:
  Den написав:Собаки привезены из Японии с идеальной родословной .. Гранд чемпионы... Если кому надо пишите в личку ... Цена от 5,000

какие блюда из них вкуснее? Цена в BTC ?
Душевные когда они тебя от дипресии спасают :)Цена в зеленых :) так что почти даром
Den
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:31

  Мизантрóп написав:
  Den написав:Собаки привезены из Японии с идеальной родословной .. Гранд чемпионы... Если кому надо пишите в личку ... Цена от 5,000

какие блюда из них вкуснее? Цена в BTC ?



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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:32

  Den написав:
  tumos написав:
  Surfer написав:
А большинство товаров я продолжаю покупать по эквиваленту курса 8-10-12 а никак не 25-27,


В магазинчиках с названием "Все по 8(10/12)" ? )
Таки да тоже не понимаю как такое возможно...Всё подорожало в разы .. Единственная польза от отката грывны в том что теперь мой заработок в у.е на 10-20 % больше :)


"Как такое возможно" и цены обсуждаются здесь, в данной теме это оффтоп.
Surfer
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:44

  Den написав:Сегодня утилизировал все у.е и гривны на ЕВРО в среднием получилось по 1,12 буду ждать 1,18 и менять обратно ... :)

1,18?????????????? Коли Ви плануєте побачити цей рівень? Тут і при 1,15 ЄС почне розлазитися.... :?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:49

  orest написав:
  Den написав:Сегодня утилизировал все у.е и гривны на ЕВРО в среднием получилось по 1,12 буду ждать 1,18 и менять обратно ... :)

1,18?????????????? Коли Ви плануєте побачити цей рівень? Тут і при 1,15 ЄС почне розлазитися.... :?
Планую побажиты вже у жовтни PS до цього ж планую там и фунта в то й же час те ж на 1.18 й взагали рахую що фунт буде коштуваты один евро
Den
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:54

  Den написав:
  orest написав:
  Den написав:Сегодня утилизировал все у.е и гривны на ЕВРО в среднием получилось по 1,12 буду ждать 1,18 и менять обратно ... :)

1,18?????????????? Коли Ви плануєте побачити цей рівень? Тут і при 1,15 ЄС почне розлазитися.... :?
Планую побажиты вже у жовтни PS до цього ж планую там и фунта в то й же час те ж на 1.18


GBP 1.21
Может скоро пробить до 1.3

Я думаю 2-3-5 летку взять ОВГЗ
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:54

  orest написав:
  Den написав:Сегодня утилизировал все у.е и гривны на ЕВРО в среднием получилось по 1,12 буду ждать 1,18 и менять обратно ... :)

1,18?????????????? Коли Ви плануєте побачити цей рівень? Тут і при 1,15 ЄС почне розлазитися.... :?


Там можно кратковременно, туда и назад ))))
Импорт Китая в июле -5,6% г/г
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:57

  Zebra написав:Укрепление гривны - это фикция. Чем ниже курс, тем дороже обслуживание госдолга номинированного в гривне по неадекватным процентам.

Укріплення грн. - це ринкова тенденція. Чим нижче курс ($), тим дешевше буде обслуговувати зовнішній борг номінований в доларові по відсоткам яким давали. :roll:
ПС чи може ви хотіли грн. овгз із відсотками як в іноземній валюті?
ППС простіше признати, що капітулювали із прогнозуванням :mrgreen:
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:00

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Укрепление гривны - это фикция. Чем ниже курс, тем дороже обслуживание госдолга номинированного в гривне по неадекватным процентам.

Укріплення грн. - це ринкова тенденція. Чим нижче курс ($), тим дешевше буде обслуговувати зовнішній борг номінований в доларові по відсоткам яким давали. :roll:
ПС чи може ви хотіли грн. овгз із відсотками як в іноземній валюті?
ППС простіше признати, що капітулювали із прогнозуванням :mrgreen:


на курс.ком.уа все уже 100500 раз капитулировали с 2017 году :mrgreen:
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:03

  Zebra написав:Укрепление гривны - это фикция. Чем ниже курс, тем дороже обслуживание госдолга номинированного в гривне по неадекватным процентам.


Фикцией был многократный обвал гривны.

Самый большой долг у нас - внешний. Не сравнимый ни с камими подвижками торгового сальдо и т.п. И с точки зрения выплаты долга укрепление гривны - выгодно.

Например , $50 млрд. внешнего долга :
по курсу 27 = 1,35 трлн грн.
по курсу 10 = жалких 500 млрд. грн.
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