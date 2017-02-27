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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 сер, 2019 18:49
Планую побажиты вже у жовтни PS до цього ж планую там и фунта в то й же час те ж на 1.18 й взагали рахую що фунт буде коштуваты один евро
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Den
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Додано: Чет 08 сер, 2019 18:54
Den написав:
Планую побажиты вже у жовтни PS до цього ж планую там и фунта в то й же час те ж на 1.18
GBP 1.21
Может скоро пробить до 1.3
Я думаю 2-3-5 летку взять ОВГЗ
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
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proftpd66
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Додано: Чет 08 сер, 2019 18:54
Там можно кратковременно, туда и назад ))))
Импорт Китая в июле -5,6% г/г
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 08 сер, 2019 18:57
Zebra написав:
Укрепление гривны - это фикция. Чем ниже курс, тем дороже обслуживание госдолга номинированного в гривне по неадекватным процентам.
Укріплення грн. - це ринкова тенденція. Чим нижче курс ($), тим дешевше буде обслуговувати зовнішній борг номінований в доларові по відсоткам яким давали.
ПС чи може ви хотіли грн. овгз із відсотками як в іноземній валюті?
ППС простіше признати, що капітулювали із прогнозуванням
#noFOMO
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TylerTruman_
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Додано: Чет 08 сер, 2019 19:00
TylerTruman_ написав: Zebra написав:
Укрепление гривны - это фикция. Чем ниже курс, тем дороже обслуживание госдолга номинированного в гривне по неадекватным процентам.
Укріплення грн. - це ринкова тенденція. Чим нижче курс ($), тим дешевше буде обслуговувати зовнішній борг номінований в доларові по відсоткам яким давали.
ПС чи може ви хотіли грн. овгз із відсотками як в іноземній валюті?
ППС простіше признати, що капітулювали із прогнозуванням
на курс.ком.уа все уже 100500 раз капитулировали с 2017 году
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
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proftpd66
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Додано: Чет 08 сер, 2019 19:03
Zebra написав:
Укрепление гривны - это фикция. Чем ниже курс, тем дороже обслуживание госдолга номинированного в гривне по неадекватным процентам.
Фикцией был многократный обвал гривны.
Самый большой долг у нас - внешний. Не сравнимый ни с камими подвижками торгового сальдо и т.п. И с точки зрения выплаты долга укрепление гривны - выгодно.
Например , $50 млрд. внешнего долга :
по курсу 27 = 1,35 трлн грн.
по курсу 10 = жалких 500 млрд. грн.
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Surfer
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Додано: Чет 08 сер, 2019 19:08
Surfer написав: Zebra написав:
Укрепление гривны - это фикция. Чем ниже курс, тем дороже обслуживание госдолга номинированного в гривне по неадекватным процентам.
Фикцией был многократный обвал гривны.
Самый большой долг у нас - внешний. Не сравнимый ни с камими подвижками торгового сальдо и т.п. И с точки зрения выплаты долга укрепление гривны - выгодно.
Например , $50 млрд. внешнего долга :
по курсу 27 = 1,35 трлн грн.
по курсу 10 = жалких 500 млрд. грн.
___________________________________
Профит !
Абсолютно верно !!! В точку ... Раньше дсп железо и т.д по курсу 28 Украинское иперь по курсу 26 и ниже польськое
) Ну - ну нехай наши и дальше или понижают цены или едут гастербайтерами .. КУРС можно укрепить ТОЛЬКО созданием РЕАЛЬНОГО ВВП а не кратковременными спекулянтами ...
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Додано: Чет 08 сер, 2019 19:08
proftpd66 написав: TylerTruman_ написав: Zebra написав:
Укрепление гривны - это фикция. Чем ниже курс, тем дороже обслуживание госдолга номинированного в гривне по неадекватным процентам.
Укріплення грн. - це ринкова тенденція. Чим нижче курс ($), тим дешевше буде обслуговувати зовнішній борг номінований в доларові по відсоткам яким давали.
ПС чи може ви хотіли грн. овгз із відсотками як в іноземній валюті?
ППС простіше признати, що капітулювали із прогнозуванням
на курс.ком.уа все уже 100500 раз капитулировали с 2017 году
якщо секта 3о3о, то нічого страшного
... але на тому ресурсі веде активність найкращий аналітик по грн. серед мені відомих => Бурий Міша
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TylerTruman_
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Додано: Чет 08 сер, 2019 19:30
Платформа 26,45 ,следующая остановка станция "Игрень"
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Додано: Чет 08 сер, 2019 19:40
Den написав:
Абсолютно верно !!! В точку ... Раньше дсп железо и т.д по курсу 28 Украинское иперь по курсу 26 и ниже польськое
) Ну - ну нехай наши и дальше или понижают цены или едут гастербайтерами .. КУРС можно укрепить ТОЛЬКО созданием РЕАЛЬНОГО ВВП а не кратковременными спекулянтами ...
Реальный ВВП растет благодаря внедрению новых технологий и росту производительности труда, а так же увеличению доли средств производства по отношению к производительным силам. И не забывайте о росте сектора услуг и финансового по отношению к производственному.
А при выполнении условий выше, уже становится выгодным снижение курса.
А остальное - танцы с бубнами вокруг тотема.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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