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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1743174417451746

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 272
вище 25.65
51%
138
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
19%
51
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:52

  Surfer написав:
  Zebra написав:Укрепление гривны - это фикция. Чем ниже курс, тем дороже обслуживание госдолга номинированного в гривне по неадекватным процентам.


Фикцией был многократный обвал гривны.

Самый большой долг у нас - внешний. Не сравнимый ни с камими подвижками торгового сальдо и т.п. И с точки зрения выплаты долга укрепление гривны - выгодно.

Например , $50 млрд. внешнего долга :
по курсу 27 = 1,35 трлн грн.
по курсу 10 = жалких 500 млрд. грн.
___________________________________
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А по курсу 1,7 = несчастных 85 млрд грн.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:10

  vovan_prm написав:
  Den написав:Абсолютно верно !!! В точку ... Раньше дсп железо и т.д по курсу 28 Украинское иперь по курсу 26 и ниже польськое :)) Ну - ну нехай наши и дальше или понижают цены или едут гастербайтерами .. КУРС можно укрепить ТОЛЬКО созданием РЕАЛЬНОГО ВВП а не кратковременными спекулянтами ...



Реальный ВВП растет благодаря внедрению новых технологий и росту производительности труда, а так же увеличению доли средств производства по отношению к производительным силам. И не забывайте о росте сектора услуг и финансового по отношению к производственному.
А при выполнении условий выше, уже становится выгодным снижение курса.
А остальное - танцы с бубнами вокруг тотема.
Вот только мне не надо это рассказывать .. Производительность растёт ТОЛЬКО при увеличении ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ оборудования ... Лично у меня на производстве оборудование меняется каждых 3 года ... Правда и зп растёт и уже переплюноло 2008 год ... Но есть лимит роста и дальше плюнуть нельзя в связи с тем , что общяя картина роста и спроса стоит на месте ...
Den
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:22

  Den написав:
  vovan_prm написав:
  Den написав:Абсолютно верно !!! В точку ... Раньше дсп железо и т.д по курсу 28 Украинское иперь по курсу 26 и ниже польськое :)) Ну - ну нехай наши и дальше или понижают цены или едут гастербайтерами .. КУРС можно укрепить ТОЛЬКО созданием РЕАЛЬНОГО ВВП а не кратковременными спекулянтами ...



Реальный ВВП растет благодаря внедрению новых технологий и росту производительности труда, а так же увеличению доли средств производства по отношению к производительным силам. И не забывайте о росте сектора услуг и финансового по отношению к производственному.
А при выполнении условий выше, уже становится выгодным снижение курса.
А остальное - танцы с бубнами вокруг тотема.
Вот только мне не надо это рассказывать .. Производительность растёт ТОЛЬКО при увеличении ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ оборудования ... Лично у меня на производстве оборудование меняется каждых 3 года ... Правда и зп растёт и уже переплюноло 2008 год ... Но есть лимит роста и дальше плюнуть нельзя в связи с тем , что общяя картина роста и спроса стоит на месте ...

Шо производите?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:24

  Den написав:
  vovan_prm написав:
Реальный ВВП растет благодаря внедрению новых технологий и росту производительности труда, а так же увеличению доли средств производства по отношению к производительным силам. И не забывайте о росте сектора услуг и финансового по отношению к производственному.
А при выполнении условий выше, уже становится выгодным снижение курса.
А остальное - танцы с бубнами вокруг тотема.
Вот только мне не надо это рассказывать .. Производительность растёт ТОЛЬКО при увеличении ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ оборудования ... Лично у меня на производстве оборудование меняется каждых 3 года ... Правда и зп растёт и уже переплюноло 2008 год ... Но есть лимит роста и дальше плюнуть нельзя в связи с тем , что общяя картина роста и спроса стоит на месте ...

"Чукча не читатель?" :D
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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