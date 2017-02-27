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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 сер, 2019 19:52
Surfer написав: Zebra написав:
Укрепление гривны - это фикция. Чем ниже курс, тем дороже обслуживание госдолга номинированного в гривне по неадекватным процентам.
Фикцией был многократный обвал гривны.
Самый большой долг у нас - внешний. Не сравнимый ни с камими подвижками торгового сальдо и т.п. И с точки зрения выплаты долга укрепление гривны - выгодно.
Например , $50 млрд. внешнего долга :
по курсу 27 = 1,35 трлн грн.
по курсу 10 = жалких 500 млрд. грн.
___________________________________
Профит !
А по курсу 1,7 = несчастных 85 млрд грн.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 20:10
vovan_prm написав: Den написав:
Абсолютно верно !!! В точку ... Раньше дсп железо и т.д по курсу 28 Украинское иперь по курсу 26 и ниже польськое
) Ну - ну нехай наши и дальше или понижают цены или едут гастербайтерами .. КУРС можно укрепить ТОЛЬКО созданием РЕАЛЬНОГО ВВП а не кратковременными спекулянтами ...
Реальный ВВП растет благодаря внедрению новых технологий и росту производительности труда, а так же увеличению доли средств производства по отношению к производительным силам. И не забывайте о росте сектора услуг и финансового по отношению к производственному.
А при выполнении условий выше, уже становится выгодным снижение курса.
А остальное - танцы с бубнами вокруг тотема.
Вот только мне не надо это рассказывать .. Производительность растёт ТОЛЬКО при увеличении ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ оборудования ... Лично у меня на производстве оборудование меняется каждых 3 года ... Правда и зп растёт и уже переплюноло 2008 год ... Но есть лимит роста и дальше плюнуть нельзя в связи с тем , что общяя картина роста и спроса стоит на месте ...
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Den
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Додано: Чет 08 сер, 2019 20:22
Den написав: vovan_prm написав: Den написав:
Абсолютно верно !!! В точку ... Раньше дсп железо и т.д по курсу 28 Украинское иперь по курсу 26 и ниже польськое
) Ну - ну нехай наши и дальше или понижают цены или едут гастербайтерами .. КУРС можно укрепить ТОЛЬКО созданием РЕАЛЬНОГО ВВП а не кратковременными спекулянтами ...
Реальный ВВП растет благодаря внедрению новых технологий и росту производительности труда, а так же увеличению доли средств производства по отношению к производительным силам. И не забывайте о росте сектора услуг и финансового по отношению к производственному.
А при выполнении условий выше, уже становится выгодным снижение курса.
А остальное - танцы с бубнами вокруг тотема.
Вот только мне не надо это рассказывать .. Производительность растёт ТОЛЬКО при увеличении ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ оборудования ... Лично у меня на производстве оборудование меняется каждых 3 года ...
Правда и зп растёт и уже переплюноло 2008 год ... Но есть лимит роста и дальше плюнуть нельзя в связи с тем , что общяя картина роста и спроса стоит на месте ...
Шо производите?
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Додано: Чет 08 сер, 2019 20:24
Den написав: vovan_prm написав:
Реальный ВВП растет благодаря внедрению новых технологий
и росту производительности труда, а так же увеличению доли средств производства
по отношению к производительным силам. И не забывайте о росте сектора услуг и финансового по отношению к производственному.
А при выполнении условий выше, уже становится выгодным снижение курса.
А остальное - танцы с бубнами вокруг тотема.
Вот только мне не надо это рассказывать .. Производительность растёт ТОЛЬКО при увеличении ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ оборудования ... Лично у меня на производстве оборудование меняется каждых 3 года ... Правда и зп растёт и уже переплюноло 2008 год ... Но есть лимит роста и дальше плюнуть нельзя в связи с тем , что общяя картина роста и спроса стоит на месте ...
"Чукча не читатель?"
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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vovan_prm
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