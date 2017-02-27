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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1744174517461747>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 272
вище 25.65
51%
138
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
19%
51
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:52

  Surfer написав:
  Zebra написав:Укрепление гривны - это фикция. Чем ниже курс, тем дороже обслуживание госдолга номинированного в гривне по неадекватным процентам.


Фикцией был многократный обвал гривны.

Самый большой долг у нас - внешний. Не сравнимый ни с камими подвижками торгового сальдо и т.п. И с точки зрения выплаты долга укрепление гривны - выгодно.

Например , $50 млрд. внешнего долга :
по курсу 27 = 1,35 трлн грн.
по курсу 10 = жалких 500 млрд. грн.
___________________________________
Профит !


А по курсу 1,7 = несчастных 85 млрд грн.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:10

  vovan_prm написав:
  Den написав:Абсолютно верно !!! В точку ... Раньше дсп железо и т.д по курсу 28 Украинское иперь по курсу 26 и ниже польськое :)) Ну - ну нехай наши и дальше или понижают цены или едут гастербайтерами .. КУРС можно укрепить ТОЛЬКО созданием РЕАЛЬНОГО ВВП а не кратковременными спекулянтами ...



Реальный ВВП растет благодаря внедрению новых технологий и росту производительности труда, а так же увеличению доли средств производства по отношению к производительным силам. И не забывайте о росте сектора услуг и финансового по отношению к производственному.
А при выполнении условий выше, уже становится выгодным снижение курса.
А остальное - танцы с бубнами вокруг тотема.
Вот только мне не надо это рассказывать .. Производительность растёт ТОЛЬКО при увеличении ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ оборудования ... Лично у меня на производстве оборудование меняется каждых 3 года ... Правда и зп растёт и уже переплюноло 2008 год ... Но есть лимит роста и дальше плюнуть нельзя в связи с тем , что общяя картина роста и спроса стоит на месте ...
Den
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:22

  Den написав:
  vovan_prm написав:
  Den написав:Абсолютно верно !!! В точку ... Раньше дсп железо и т.д по курсу 28 Украинское иперь по курсу 26 и ниже польськое :)) Ну - ну нехай наши и дальше или понижают цены или едут гастербайтерами .. КУРС можно укрепить ТОЛЬКО созданием РЕАЛЬНОГО ВВП а не кратковременными спекулянтами ...



Реальный ВВП растет благодаря внедрению новых технологий и росту производительности труда, а так же увеличению доли средств производства по отношению к производительным силам. И не забывайте о росте сектора услуг и финансового по отношению к производственному.
А при выполнении условий выше, уже становится выгодным снижение курса.
А остальное - танцы с бубнами вокруг тотема.
Вот только мне не надо это рассказывать .. Производительность растёт ТОЛЬКО при увеличении ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ оборудования ... Лично у меня на производстве оборудование меняется каждых 3 года ... Правда и зп растёт и уже переплюноло 2008 год ... Но есть лимит роста и дальше плюнуть нельзя в связи с тем , что общяя картина роста и спроса стоит на месте ...

Шо производите?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:24

  Den написав:
  vovan_prm написав:
Реальный ВВП растет благодаря внедрению новых технологий и росту производительности труда, а так же увеличению доли средств производства по отношению к производительным силам. И не забывайте о росте сектора услуг и финансового по отношению к производственному.
А при выполнении условий выше, уже становится выгодным снижение курса.
А остальное - танцы с бубнами вокруг тотема.
Вот только мне не надо это рассказывать .. Производительность растёт ТОЛЬКО при увеличении ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ оборудования ... Лично у меня на производстве оборудование меняется каждых 3 года ... Правда и зп растёт и уже переплюноло 2008 год ... Но есть лимит роста и дальше плюнуть нельзя в связи с тем , что общяя картина роста и спроса стоит на месте ...

"Чукча не читатель?" :D
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:54

  Vadim V написав:
  Den написав:
  Den написав:Абсолютно верно !!! В точку ... Раньше дсп железо и т.д по курсу 28 Украинское иперь по курсу 26 и ниже польськое :)) Ну - ну нехай наши и дальше или понижают цены или едут гастербайтерами .. КУРС можно укрепить ТОЛЬКО созданием РЕАЛЬНОГО ВВП а не кратковременными спекулянтами ...
]Вот только мне не надо это рассказывать .. Производительность растёт ТОЛЬКО при увеличении ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ оборудования ... Лично у меня на производстве оборудование меняется каждых 3 года ... Правда и зп растёт и уже переплюноло 2008 год ... Но есть лимит роста и дальше плюнуть нельзя в связи с тем , что общяя картина роста и спроса стоит на месте ...

Шо производите?
ВАм шо учётки выдают а историю не рассказывают :) Ты ж с меня инн требовал название фирмы:) .. Рекламой я занимаюсь Широкоформатная печать
Den
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:54

  vovan_prm написав:
  Den написав:
  vovan_prm написав:
Реальный ВВП растет благодаря внедрению новых технологий и росту производительности труда, а так же увеличению доли средств производства по отношению к производительным силам. И не забывайте о росте сектора услуг и финансового по отношению к производственному.
А при выполнении условий выше, уже становится выгодным снижение курса.
А остальное - танцы с бубнами вокруг тотема.
Вот только мне не надо это рассказывать .. Производительность растёт ТОЛЬКО при увеличении ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ оборудования ... Лично у меня на производстве оборудование меняется каждых 3 года ... Правда и зп растёт и уже переплюноло 2008 год ... Но есть лимит роста и дальше плюнуть нельзя в связи с тем , что общяя картина роста и спроса стоит на месте ...

"Чукча не читатель?" :D
Сорри не правильно понял...
Den
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 22:04

  Rainbow написав:Якщо відкриють ринок землі до кінця року, то невідомо який буде курс.

Незалежно від того чи відкриють чи не відкриють, нікому невідомо яким буде курс... Чи ви знаєте ту людину якій це відомо?! Про ринок землі вже вели мову... І до кінця року, особливо враховуючи, що перше засідання ради планують аж на 3 вересня, то можна відкрити лише дискусії по цьому питанню!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 22:09

  Qwerty написав:
  Rainbow написав:Якщо відкриють ринок землі до кінця року, то невідомо який буде курс.

Незалежно від того чи відкриють чи не відкриють, нікому невідомо яким буде курс... Чи ви знаєте ту людину якій це відомо?! Про ринок землі вже вели мову... І до кінця року, особливо враховуючи, що перше засідання ради планують аж на 3 вересня, то можна відкрити лише дискусії по цьому питанню!

Не буде ніяких дискуцій. Закони будуть прийматися пулею. Монобільшість поступово нагне країну, все закінчиться Зе-диктатурою.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 22:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уже кричали, что преЗЕдент сдаст Украину россии. - Не сдал.
Кричали про курс по 100 -а он укрепляется.

Сколько можно истерить уже?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 23:13

вообще на просторах Неньки есть хоть один ЭксперТ, который хотя бы полгода назад (ну пусть хотя бы пару месяцев назад) предсказал нынешнее поведение гривны :?:
Alex2007
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