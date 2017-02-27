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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 сер, 2019 23:26
Binimovich написав:
Уже кричали, что преЗЕдент сдаст Украину россии. - Не сдал.
У него еще нет юридических возможностей ее сдавать, как только заработает законодательный орган - твори что хочешь.
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Zebra
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Додано: Чет 08 сер, 2019 23:35
Zebra написав: Binimovich написав:
Уже кричали, что преЗЕдент сдаст Украину россии. - Не сдал.
У него еще нет юридических возможностей ее сдавать, как только заработает законодательный орган - твори что хочешь.
Первый раз за историю Украины населением выдано разрешение на монокоалицию одной партии.
Пусть работают и творят, для этого их и выбрали.
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freeze
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Чет 08 сер, 2019 09:39
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