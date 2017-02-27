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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 сер, 2019 23:26
Binimovich написав:
Уже кричали, что преЗЕдент сдаст Украину россии. - Не сдал.
У него еще нет юридических возможностей ее сдавать, как только заработает законодательный орган - твори что хочешь.
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Zebra
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Додано: Чет 08 сер, 2019 23:35
Zebra написав: Binimovich написав:
Уже кричали, что преЗЕдент сдаст Украину россии. - Не сдал.
У него еще нет юридических возможностей ее сдавать, как только заработает законодательный орган - твори что хочешь.
Первый раз за историю Украины населением выдано разрешение на монокоалицию одной партии.
Пусть работают и творят, для этого их и выбрали.
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freeze
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Додано: Чет 08 сер, 2019 23:38
Surfer написав: Zebra написав:
Укрепление гривны - это фикция. Чем ниже курс, тем дороже обслуживание госдолга номинированного в гривне по неадекватным процентам.
Фикцией был многократный обвал гривны.
Фикцией был курс 8.
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Zebra
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Додано: Чет 08 сер, 2019 23:42
freeze написав: Zebra написав: Binimovich написав:
Уже кричали, что преЗЕдент сдаст Украину россии. - Не сдал.
У него еще нет юридических возможностей ее сдавать, как только заработает законодательный орган - твори что хочешь.
Первый раз за историю Украины населением выдано разрешение на монокоалицию одной партии.
Пусть работают и творят, для этого их и выбрали.
Их выбрали по приколу.
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Zebra
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Додано: Чет 08 сер, 2019 23:43
Zebra написав: Binimovich написав:
Уже кричали, что преЗЕдент сдаст Украину россии. - Не сдал.
У него еще нет юридических возможностей ее сдавать, как только заработает законодательный орган - твори что хочешь.
То есть, с 3 сентября сдаст? Как только, так сразу, да?
Я запомнил этот твит. И буду тыкать его носом, время от времени.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Додано: Чет 08 сер, 2019 23:50
Binimovich написав: Zebra написав: Binimovich написав:
Уже кричали, что преЗЕдент сдаст Украину россии. - Не сдал.
У него еще нет юридических возможностей ее сдавать, как только заработает законодательный орган - твори что хочешь.
То есть, с 3 сентября сдаст? Как только, так сразу, да?
Я запомнил этот твит. И буду тыкать его носом, время от времени.
Зе-билизм шагает по стране. Еще раз мой твит стоит перечитать.
Сдача страны начнется с рынка земли. А дальше пойдет все по накатанной.
Вполне ожидаю, что к концу Зе-каденции, если не сметут раньше, может быть потеряно еще пару-тройку областей.
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Zebra
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ЛОБ
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