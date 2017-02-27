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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1744174517461747

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 272
вище 25.65
51%
138
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
19%
51
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 23:26

  Binimovich написав:Уже кричали, что преЗЕдент сдаст Украину россии. - Не сдал.

У него еще нет юридических возможностей ее сдавать, как только заработает законодательный орган - твори что хочешь.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 23:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Zebra написав:
  Binimovich написав:Уже кричали, что преЗЕдент сдаст Украину россии. - Не сдал.

У него еще нет юридических возможностей ее сдавать, как только заработает законодательный орган - твори что хочешь.


Первый раз за историю Украины населением выдано разрешение на монокоалицию одной партии.
Пусть работают и творят, для этого их и выбрали.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 23:38

  Surfer написав:
  Zebra написав:Укрепление гривны - это фикция. Чем ниже курс, тем дороже обслуживание госдолга номинированного в гривне по неадекватным процентам.


Фикцией был многократный обвал гривны.

Фикцией был курс 8.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 23:42

  freeze написав:
Zebra написав:
  Binimovich написав:Уже кричали, что преЗЕдент сдаст Украину россии. - Не сдал.

У него еще нет юридических возможностей ее сдавать, как только заработает законодательный орган - твори что хочешь.


Первый раз за историю Украины населением выдано разрешение на монокоалицию одной партии.
Пусть работают и творят, для этого их и выбрали.

Их выбрали по приколу.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 23:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Zebra написав:
  Binimovich написав:Уже кричали, что преЗЕдент сдаст Украину россии. - Не сдал.

У него еще нет юридических возможностей ее сдавать, как только заработает законодательный орган - твори что хочешь.
То есть, с 3 сентября сдаст? Как только, так сразу, да?

Я запомнил этот твит. И буду тыкать его носом, время от времени.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 23:50

  Binimovich написав:
Zebra написав:
  Binimovich написав:Уже кричали, что преЗЕдент сдаст Украину россии. - Не сдал.

У него еще нет юридических возможностей ее сдавать, как только заработает законодательный орган - твори что хочешь.
То есть, с 3 сентября сдаст? Как только, так сразу, да?

Я запомнил этот твит. И буду тыкать его носом, время от времени.

Зе-билизм шагает по стране. Еще раз мой твит стоит перечитать.

Сдача страны начнется с рынка земли. А дальше пойдет все по накатанной.
Вполне ожидаю, что к концу Зе-каденции, если не сметут раньше, может быть потеряно еще пару-тройку областей.
Zebra
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