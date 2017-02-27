Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 сер, 2019 23:38
Surfer написав: Zebra написав:
Укрепление гривны - это фикция. Чем ниже курс, тем дороже обслуживание госдолга номинированного в гривне по неадекватным процентам.
Фикцией был многократный обвал гривны.
Фикцией был курс 8.
Zebra
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 07:13
Alex2007 написав:
вообще на просторах Неньки есть хоть один ЭксперТ, который хотя бы полгода назад (ну пусть хотя бы пару месяцев назад) предсказал нынешнее поведение гривны
Некоторые наметки были (если брать только экономику)
В этом году есть шанс пробить 2008
Ну и теоретически, это должно было укрепить гривну
Но, увы, выборы, а также неверные ожидания последствий их меня сбили с правильной изначальной мысли, и по факту я откупился дорого
Ну, еще меня смущало отличие данных WB от минфиновских
и это пройдет
ЧИА
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 07:27
Surfer написав: Zebra написав:
Укрепление гривны - это фикция. Чем ниже курс, тем дороже обслуживание госдолга номинированного в гривне по неадекватным процентам.
Фикцией был многократный обвал гривны.
Многократный обвал гривны не фикция, а факт.
Факт абсолютно закономерный.
И неоднократный.
А вот фикциями являются надежды, что следующего обвала не случится.
Случится обязательно - все макроэкономические параметры об этом говорят.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 07:33
Shram написав: Surfer написав: Zebra написав:
Укрепление гривны - это фикция. Чем ниже курс, тем дороже обслуживание госдолга номинированного в гривне по неадекватным процентам.
Фикцией был многократный обвал гривны.
Многократный обвал гривны не фикция, а факт.
Факт абсолютно закономерный.
И неоднократный.
А вот фикциями являются надежды, что следующего обвала не случится.
Случится обязательно - все макроэкономические параметры об этом говорят.
То, что будет обвал - сомнений нет
Вот только - когда?
2020? 2021? 2022?
Пока по моим прогнозом наиболее вероятна зима между 2020 и 2021
и это пройдет
ЧИА
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 07:56
ЧИА написав: Shram написав:
Многократный обвал гривны не фикция, а факт.
Факт абсолютно закономерный.
И неоднократный.
А вот фикциями являются надежды, что следующего обвала не случится.
Случится обязательно - все макроэкономические параметры об этом говорят.
То, что будет обвал - сомнений нет
Вот только - когда?
2020? 2021? 2022?
Пока по моим прогнозом наиболее вероятна зима между 2020 и 2021
Дуже багато залежить від кроків нової влади, якщо піде розпродаж країни,а натяки на це є, то може бути і укріплення до 20 в 2019-2020.
Якщо ж підходити з економічних показників, то курс 36-38 вже повинен бути цьогоріч, але в нас економіка на рівні валютчика в селі, тому мабуть все ж може статись перший варіант.
sinus
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 08:34
Shram написав:
Многократный обвал гривны не фикция, а факт.Факт абсолютно закономерный.И неоднократный.А вот фикциями являются надежды, что следующего обвала не случится.Случится обязательно -
все макроэкономические параметры об этом говорят
.
Какие параметры Вам об этом говорят?
Investor_33
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