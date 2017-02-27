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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1744174517461747

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 272
вище 25.65
51%
138
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
19%
51
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 23:38

  Surfer написав:
  Zebra написав:Укрепление гривны - это фикция. Чем ниже курс, тем дороже обслуживание госдолга номинированного в гривне по неадекватным процентам.


Фикцией был многократный обвал гривны.

Фикцией был курс 8.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 07:13

  Alex2007 написав:вообще на просторах Неньки есть хоть один ЭксперТ, который хотя бы полгода назад (ну пусть хотя бы пару месяцев назад) предсказал нынешнее поведение гривны :?:


Некоторые наметки были (если брать только экономику)
В этом году есть шанс пробить 2008
Зображення
Ну и теоретически, это должно было укрепить гривну

Но, увы, выборы, а также неверные ожидания последствий их меня сбили с правильной изначальной мысли, и по факту я откупился дорого

Ну, еще меня смущало отличие данных WB от минфиновских
Зображення
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 07:27

  Surfer написав:
  Zebra написав:Укрепление гривны - это фикция. Чем ниже курс, тем дороже обслуживание госдолга номинированного в гривне по неадекватным процентам.


Фикцией был многократный обвал гривны.


Многократный обвал гривны не фикция, а факт.
Факт абсолютно закономерный.
И неоднократный.

А вот фикциями являются надежды, что следующего обвала не случится.
Случится обязательно - все макроэкономические параметры об этом говорят.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 07:33

  Shram написав:
  Surfer написав:
  Zebra написав:Укрепление гривны - это фикция. Чем ниже курс, тем дороже обслуживание госдолга номинированного в гривне по неадекватным процентам.


Фикцией был многократный обвал гривны.


Многократный обвал гривны не фикция, а факт.
Факт абсолютно закономерный.
И неоднократный.

А вот фикциями являются надежды, что следующего обвала не случится.
Случится обязательно - все макроэкономические параметры об этом говорят.


То, что будет обвал - сомнений нет
Вот только - когда?
2020? 2021? 2022?
Пока по моим прогнозом наиболее вероятна зима между 2020 и 2021
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 07:56

  ЧИА написав:
  Shram написав:
Многократный обвал гривны не фикция, а факт.
Факт абсолютно закономерный.
И неоднократный.

А вот фикциями являются надежды, что следующего обвала не случится.
Случится обязательно - все макроэкономические параметры об этом говорят.


То, что будет обвал - сомнений нет
Вот только - когда?
2020? 2021? 2022?
Пока по моим прогнозом наиболее вероятна зима между 2020 и 2021


Дуже багато залежить від кроків нової влади, якщо піде розпродаж країни,а натяки на це є, то може бути і укріплення до 20 в 2019-2020.
Якщо ж підходити з економічних показників, то курс 36-38 вже повинен бути цьогоріч, але в нас економіка на рівні валютчика в селі, тому мабуть все ж може статись перший варіант.
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 08:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shram написав:Многократный обвал гривны не фикция, а факт.Факт абсолютно закономерный.И неоднократный.А вот фикциями являются надежды, что следующего обвала не случится.Случится обязательно - все макроэкономические параметры об этом говорят.

Какие параметры Вам об этом говорят?
Investor_33
 
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